المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة أول مؤسسة تعليم عالي في تونس تتحصل على الاشهاد الاول وطنيا في نظام ادارة البيئية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff3b4772cfb2.32748970_ohpqjlmefikgn.jpg width=100 align=left border=0>

تحصل المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة على الاشهاد الاول وطنيا في نظام ادارة البيئة وفقا للمعيار الدولي. ISO 14001 2015



وقد حقق المعهد بحصوله على هذه الشهادة، انجازا استثنائيا ليكون أول مؤسسة تعليم عالي في تونس، تتحصل على هذا الاشهاد الهام في مجال الادارة البيئية.









وتعد هذه الشهادة أيضا تتويجا للجهود المتواصلة في ترسيخ ثقافة الجودة والاستدامة البيئية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وانطلاقة جديدة نحو آفاق أرحب من التميز والابتكار العلمي.



المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة هو معهد عالي لتدريس البيوتكنولوجيا بمدينة باجة خاضع لاشراف جامعة جندوبة تأسس سنة 2012

ويستقطب حوالي 550 طالبا. وتعد هذه الشهادة أيضا تتويجا للجهود المتواصلة في ترسيخ ثقافة الجودة والاستدامة البيئية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وانطلاقة جديدة نحو آفاق أرحب من التميز والابتكار العلمي.المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة هو معهد عالي لتدريس البيوتكنولوجيا بمدينة باجة خاضع لاشراف جامعة جندوبة تأسس سنة 2012ويستقطب حوالي 550 طالبا.