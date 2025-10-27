Babnet   Latest update 11:16 Tunis

مؤسسة فداء تتابع مشاريع الإدماج الاقتصادي والمساكن الاجتماعية ولأولي الحقّ من شهداء الثورة وجرحاها

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62b6117c901f75.07852727_qjoniplgkfhem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 10:08
      
عقدت مؤسسة فداء يومي الخميس 23 والجمعة 24 أكتوبر الجاري، اجتماعين مع منسقي المؤسسة بمختلف الولايات بهدف متابعة تقدّم إسناد المنافع والحقوق الواردة بالمرسوم عدد 20 لسنة 2022 على المستوى الجهوي.
 
وتناول اللقاء، حسب بلاغ لمؤسسة فداء اليوم الاثنين، مدى تقدّم تنفيذ برنامج الادماج الاقتصادي، واستكمال توزيع المساكن الاجتماعيّة لمستحقيها في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، بالإضافة إلى التطرّق إلى موضوع حفظ الذاكرة الوطنيّة ووضع مقاربة موحدة لإقامة النصب التذكاريّة وتسمية الشوارع والأنهج والساحات ومتابعة الوضعيات الجارية منها، وكذلك الاستعداد للذكرى 15 لثورة الحريّة والكرامة.

وأفاد البلاغ أنّ اللجان الجهوية نظرت إلى حدود 24 أكتوبر 2025 في 197 ملفّا لطالبي القروض في إطار برنامج الإدماج الاقتصادي، من أجل بعث مشاريع في مختلف الأنشطة الاقتصاديّة موزّعين بين  53 بالمائة لفائدة ضحايا الاعتداءات الارهابيّة و47 بالمائة لفائدة أولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها، ولا تزال أشغال اللجان جارية في عديد الولايات.

وفي هذا الصّدد، أكّد المجتمعون على ضرورة تطبيق معايير المذكرة التنظيمية خاصة وأنّ الاعتمادات المطلوبة تجاوزت الاعتمادات المرصودة على أن يتم دراسة جميع المطالب على المستوى المركزي دفعة واحدة قبل نهاية شهر نوفمبر 2025.

أمّا بخصوص المساكن الاجتماعية فقد تمّ استكمال دراسة تقدّم ضبط قائمات المنتفعين بكل من ولاية أريانة ومنوبة والمنستير مع الدعوة الى التسريع في إجراءات تسليم مفاتيح المساكن إضافة الى متابعة الملفات المتعلقة بتحسين المسكن بكل من ولاية صفاقس والقصرين.
وفي ما يهمّ حفظ الذاكرة الوطنيّة وإقامة النصب التذكاريّة، تم الاتفاق على استكمال موافاة المؤسسة بالجداول الإحصائيّة الخاصّة بهذا البرنامج وتم بالمناسبة الاطلاع على تقدّم بعض المشاريع الجارية بكل من ولاية المنستير وزغوان.
 كما اتفق الحاضرون على أهمّية تشريك أولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها في مختلف البرامج والتظاهرات بمناسبة إحياء الذكرى 15 للثورة.
 


