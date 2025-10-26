Babnet   Latest update 18:05 Tunis

مونديال كرة اليد تحت 17 سنة – المنتخب التونسي ينعش آماله في التأهل إلى نصف النهائي بفوزه على نظيره الكوري 33-27

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 18:05 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أنعش المنتخب التونسي لكرة اليد تحت 17 سنة آماله في التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم المقامة حاليًا في المغرب، بعد فوزه اليوم الأحد على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 33-27، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وفي المباراة الأخرى من المجموعة ذاتها، فاز المنتخب الإسباني على نظيره القطري بنتيجة 41-24.



وكان السباعي التونسي قد خسر في الجولة الافتتاحية أمام قطر بنتيجة 30-38، في حين تفوق المنتخب الإسباني على كوريا بنتيجة 57-16.

وسيختتم المنتخب التونسي سلسلة مبارياته في الدور الأول يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة قوية أمام إسبانيا، فيما تجمع المباراة الثانية من الجولة الثالثة والأخيرة المنتخبين الكوري والقطري.

ويتأهل إلى نصف النهائي صاحب المركز الأول من كل مجموعة (3 مجموعات) إضافة إلى أفضل صاحب مركز ثانٍ في الدور الأول.

النتائج والترتيب

الأحد 26 أكتوبر 2025 – الجولة الثانية

* تونس كوريا 33-27
* إسبانيا قطر 41-24

الجمعة 24 أكتوبر 2025 – الجولة الأولى

* تونس قطر 30-38
* إسبانيا كوريا 57-16

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 – الجولة الثالثة

* تونس إسبانيا
* قطر كوريا

الترتيب

| الترتيب | المنتخب | ن | ل |
| ------- | ------------ | - | - |
| 1 | إسبانيا | 4 | 2 |
| 2 | تونس | 2 | 2 |
| 3 | قطر | 2 | 2 |
| 4 | كوريا | 0 | 2 |


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317346


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 أوكتوبر 2025 | 4 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:58
17:31
15:05
12:10
06:37
05:10
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet36°
24° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-21
23°-18
25°-17
27°-17
28°-19
  • Avoirs en devises
    25006,1

  • (24/10)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40834 DT        1$ =2,93676 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/10)   1325,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    