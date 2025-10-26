مونديال كرة اليد تحت 17 سنة – المنتخب التونسي ينعش آماله في التأهل إلى نصف النهائي بفوزه على نظيره الكوري 33-27

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

أنعش المنتخب التونسي لكرة اليد تحت 17 سنة آماله في التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم المقامة حاليًا في المغرب، بعد فوزه اليوم الأحد على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 33-27، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



وفي المباراة الأخرى من المجموعة ذاتها، فاز المنتخب الإسباني على نظيره القطري بنتيجة 41-24.









وكان السباعي التونسي قد خسر في الجولة الافتتاحية أمام قطر بنتيجة 30-38، في حين تفوق المنتخب الإسباني على كوريا بنتيجة 57-16.



وسيختتم المنتخب التونسي سلسلة مبارياته في الدور الأول يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة قوية أمام إسبانيا، فيما تجمع المباراة الثانية من الجولة الثالثة والأخيرة المنتخبين الكوري والقطري.



ويتأهل إلى نصف النهائي صاحب المركز الأول من كل مجموعة (3 مجموعات) إضافة إلى أفضل صاحب مركز ثانٍ في الدور الأول.



النتائج والترتيب

الأحد 26 أكتوبر 2025 – الجولة الثانية



* تونس كوريا 33-27

* إسبانيا قطر 41-24



الجمعة 24 أكتوبر 2025 – الجولة الأولى



* تونس قطر 30-38

* إسبانيا كوريا 57-16



الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 – الجولة الثالثة



* تونس إسبانيا

* قطر كوريا



الترتيب

| الترتيب | المنتخب | ن | ل |

| ------- | ------------ | - | - |

| 1 | إسبانيا | 4 | 2 |

| 2 | تونس | 2 | 2 |

| 3 | قطر | 2 | 2 |

| 4 | كوريا | 0 | 2 |

