مركب الطفولة حي التضامن ينظم تظاهرة تنشيطيىة للاطفال من 27 اكتوبر الى 2 نوفمبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fe0a997d4c30.20949900_ihmflnqpejogk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 26 Octobre 2025
      
ينظم مركب الطفولة حي التضامن من ولاية اريانة، من 27 اكتوبر الجاري الى 2 نوفمبر المقبل، بمقر المركب تظاهرة تنشيطية للاطفال تحت شعار "طفل فاعل طفل سليم".

وتهدف هذه المبادرة الجهوية التشاركية الى خلق بيئة ايجابية تنمي روح المسؤولية والانتماء لدى الاطفال وتعزيز الوعي لديهم بالسلوكيات المحفوفة بالمخاطرمن خلال تشريكهم في أنشطة تثقيفية وترفيهية.



وتمثل هذه التظاهرة ايضا فرصة هامة للتفاعل بين الاطفال والمربين والاولياء بالمنطقة مما يعز الحوار بينهم حول السلوك السليم ومزيد تقريب المفاهيم الوقائية من الاطفال باسلوب بسيط وممتع.

ويتضمن البرنامج ورشات تربوية وألعاب جماعية وترفيهية واشغال يدوية وعروض فنية ومسرحية .

ويعمل مركب الطفولة حي التضامن من خلال فريق مختص من الاطارات التربوية على دعم مواهب الاطفال وتنمية قدراتهم في بيئة آمنة ومشجعة من خلال برنامج تربوي وثقافي وترفيهي متنوع خلال العطل المدرسية .


