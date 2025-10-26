قابس : دعوة لتغيير المنوال التنموي القائم على الصناعات الكيميائية بمنوال جديد يضمن استدامة التنمية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66e56346a059e8.13866260_okfnqhilgpjme.jpg width=100 align=left border=0>

قال عضو مجلس الاقليم الخامس عن جهة قابس محمد القديري " حان الوقت لتغيير المنوال التنموي القديم للجهة القائم على الصناعات الكيميائية الملوثة بمنوال تنموي جديد يضمن استدامة التنمية ويمكن المتساكنين من تنفس هواء نظيف " ، مؤكدا أن الموقع الاستراتيجي لولاية قابس وما تتمتع من ثروات طبيعية وموارد بشرية وبنية أساسية عصرية يؤهلها لأن تكون قطبا تنمويا هاما.



ودعا ، في تصريح اليوم الأحد لوكالة تونس افريقيا للأنباء، رئاسة الجمهورية والحكومة إلى التفاعل الايجابي مع الحراك السلمي الذي تشهده الجهة ، مشيرا إلى أن جميع المتساكنين يطالبون اليوم بتفكيك الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي لما تمثله من خطر حقيقي على حياتهم ولا يمكن تجاهل ذلك.









وبين القديري أن الوقت قد حان لانقاذ خليج قابس بايقاف سكب الفوسفوجيبس للمحافظة على ما بقي من موارد مائية جوفية يتم استغلالها بشكل مفرط في صناعة الفسفاط ،لافتا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن ولاية قابس يمكن أن تكون رائدة في مجالات الفلاحة والصناعات النظيفة والسياحة والخدمات متى تخلصت من التلوث الصناعي.



واستشهد في هذا الاطار بنوايا الاستثمار الكبيرة التي تم تسجيلها خلال السنوات الأخيرة في هذه القطاعات والتي لم يقع تجسيمها بسبب ذلك التلوث.

