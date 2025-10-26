اتحاد الناشرين التونسيين يعلن تعليق مشاركته في المعرض الوطني للكتاب التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fe4bfabd3e36.08904230_jhilmnkqoegpf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن اتحاد الناشرين التونسيين عن تعليق مشاركة الناشرين التونسيين في الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب المزمع تنظيمها من 8 إلى 18 جانفي 2026، وذلك على خلفية ما وصفه الاتحاد بـ "التهميش الممنهج" الذي تمارسه وزارة الشؤون الثقافية تجاه الناشرين ومؤسساتهم.



وجاء هذا القرار خلال الجلسة العامة لاتحاد الناشرين التونسيين، التي انعقدت أمس السبت 25 أكتوبر وانبثق عنها بيان تحصلت "وات" على نسخة منه". وقد أعرب الناشرون عن "قلقهم إزاء الوضعية المتردية لقطاع الكتاب"، بحسب نص البيان ودعو رئاسة الجمهورية إلى "التدخل العاجل لإنقاذ قطاع الكتاب والنشر".









وأكد الاتحاد أن الناشر التونسي يمر بما اعتبره "أزمة غير مسبوقة" ناجمة عن غياب الدعم العمومي وتراجع السياسات الموجهة للنهوض بالكتاب، إضافة إلى استبعاد الاتحاد من مواقع القرار واللجان الوطنية ذات الصلة. كما استنكر "إقصاءه" من تنظيم المعرض الوطني للكتاب التونسي، معتبرا أن "هذه التظاهرة الثقافية الوطنية أطلقها الاتحاد سنة 2018 ونظّمها بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية في أربع دورات".



