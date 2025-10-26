Babnet   Latest update 10:28 Tunis

بطولة فرنسا - ثنائية لحكيمي أمام بريست تعيد باريس سان جيرمان إلى الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fdea5e0c56a9.49988255_knoqejhfgmpli.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Octobre 2025 - 08:30 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وقع الدولي المغربي أشرف حكيمي امس السبت ثنائية رائعة في مرمى فريق ستاد بريست، مكنت نادي باريس سان جيرمان من استعادة صدارة ترتيب البطولة الفرنسية لكرة القدم.
  وسجل قائد الفريق الباريسي الهدف الأول في الدقيقة الـ29 بعد تمريرة من فيتينيا، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد عشر دقائق فقط، مؤكدا تفوق فريقه في اللقاء.
  وبعد تعادلين متتاليين في البطولة، عاد رجال لويس إنريكي إلى سكة الانتصارات بفوز مقنع بثلاثة أهداف دون رد. وقد ساهم دخول كل من ديمبيلي وماركينيوس ودووي في الشوط الثاني في تعزيز السيطرة الباريسية، التي توجت بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع.

  وبهذه النتيجة، تصدر باريس سان جيرمان مؤقتا ترتيب البطولة الفرنسية بفارق نقطتين عن أولمبيك مرسيليا.


