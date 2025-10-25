بنزرت:  حضور جماهيري غفير لفعاليات الدورة الأولى للماراطون الجبلي " الترا تريال بورياس بنزرت" .

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fd0a003f80f0.25417632_jnfpkmeqgiloh.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت ولاية بنزرت وتحديدا منطقة راس انجلة اليوم السبت تنظيم النسخة الاولى من الماراطون الجبلي "ألترا تريال بورياس بنزرت" الذي حقق نجاحا مميزا من حيث التنظيم والاقبال الجماهيري الكبير.

وقد اسهم هذا النجاح في ترسيخ مكانة التظاهرة التي أعطى رئيس المجلس الجهوي للشباب والرياضة والي بنزرت سالم ين يعقوب اشارة انطلاقها مباشرة بعد موكب تحية العلم ضمن ابرز المواعيد الرياضية الجهوية والوطنية والدولية في اختصاص السباقات الجبلية الماراطونية.

واشتمل البرنامج على سباق على مسافة 80 كلم بمشاركة اكثر من 100 عداء وعداءة من عديد الدول العربية والاوروبية من ابرزهم المغربي بطل العالم رشيد مرابطي وبطل تونس وليد مراد وبطل الجزائر عبد الباسط الهامل واخر على مسافة 20 كلم وجمع ما لا يقل عن 550 عداء وعداءة من المحترفين والهواة من بينهم المغربي عبد الواحد بزيو وابطال تونس احمد قويسم واشرف عياري وسيرين ماجري ومحبوبة بلقاسم وسيرين الراجحي.





وقد خصصت لجنة التنظيم جوائز مالية قيمة لاصحاب المراتب الثلاث الاولى للسباقين علاوة على التكريمات الموازية للجميع.



كما شهدت التظاهرة بفضل ما توفر لها من مظاهر الدعم الرسمي من قبل سلطات الجهة وايضا بقية الاجهزة الادارية والامنية والحماية المدنية وبقية النسيج المنظماتي والمجتمعي على غرار الهلال الاحمر التونسي والكشافة التونسية تنظيم قرية إيكولوجية ورياضية وشبابية وثقافية مميزة جمعت العلامة الكاملة على مستوى رضى وإمتاع الحضور الجماهيري الغفير الذي واكب الماراطون من خلال ما إكتشفه الجميع من خصوصيات ومميزات تراثية وتقليدية على غرار معرض الحرفيات الخاص بخزف سجنان المسجل ضمن التراث اللامادي لليونسكو وبقية الاجنحة الايكولوجية المحفزة للجميع للحفاظ على المكان من كل مظاهر التلوث في محيط طبيعي رائع بمثل شواطئ وغابات معتمديتي بنزرت الجنوبية وسجنان من ولاية بنزرت.