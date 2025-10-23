بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

تدور يوم السبت 25 أكتوبر 2025 مباريات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:



* قاعة الشيحية – الساعة 16:00









* نادي ساقية الزيت النادي الإفريقي



* قاعة حمام سوسة – الساعة 16:00



* النجم الساحلي الترجي الرياضي



* قاعة رشاد خوجة – الساعة 15:00



* مكارم المهدية سبورتينغ المكنين



* قاعة بني خيار – الساعة 16:00



* بعث بني خيار نادي كرة اليد بجمال



* قاعة باردو – الساعة 16:00



* الملعب التونسي نادي كرة اليد بقصور الساف



* قاعة طبلبة – الساعة 16:00



