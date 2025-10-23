Babnet   Latest update 16:55 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 16:47
      
تدور يوم السبت 25 أكتوبر 2025 مباريات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:

* قاعة الشيحية – الساعة 16:00



* نادي ساقية الزيت النادي الإفريقي

* قاعة حمام سوسة – الساعة 16:00

* النجم الساحلي الترجي الرياضي

* قاعة رشاد خوجة – الساعة 15:00

* مكارم المهدية سبورتينغ المكنين

* قاعة بني خيار – الساعة 16:00

* بعث بني خيار نادي كرة اليد بجمال

* قاعة باردو – الساعة 16:00

* الملعب التونسي نادي كرة اليد بقصور الساف

* قاعة طبلبة – الساعة 16:00

* نسر طبلبة جمعية الحمامات


