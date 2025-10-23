بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة
تدور يوم السبت 25 أكتوبر 2025 مباريات الجولة الحادية عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وفق البرنامج التالي:
* قاعة الشيحية – الساعة 16:00
* نادي ساقية الزيت النادي الإفريقي
* قاعة حمام سوسة – الساعة 16:00
* النجم الساحلي الترجي الرياضي
* قاعة رشاد خوجة – الساعة 15:00
* مكارم المهدية سبورتينغ المكنين
* قاعة بني خيار – الساعة 16:00
* بعث بني خيار نادي كرة اليد بجمال
* قاعة باردو – الساعة 16:00
* الملعب التونسي نادي كرة اليد بقصور الساف
* قاعة طبلبة – الساعة 16:00
* نسر طبلبة جمعية الحمامات
