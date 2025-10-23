Babnet   Latest update 11:16 Tunis

تونس تصنف ضمن افضل 25 وجهة سياحية في العالم ينصح باكتشافها سنة 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f8fb56d44810.01391426_mpqfglkhejino.jpg width=100 align=left border=0>
صورة توضيحية /pexels
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 11:16
      
حصدت تونس اعترافًا دوليًا جديدًا في قطاع السياحة، بعد أن صنّفها دليل السفر العالمي الشهير "لونلي بلانيت" ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم يُنصح باكتشافها خلال سنة 2026، معتبرًا إياها أفضل وجهة للغوص في شمال أفريقيا ومقصدًا مميزًا لعشاق الطبيعة والثقافة والمغامرة.

وأكد الدليل، الذي يُعد من أبرز المراجع السياحية في العالم، أن شعبية تونس تشهد نموًا متسارعًا بفضل ما تزخر به من تنوع طبيعي استثنائي، ومواقع تاريخية مصنفة عالميًا، ومدن عتيقة تعكس تعاقب الحضارات، إضافة إلى سواحلها الممتدة وصحاريها الفريدة التي أصبحت نقطة جذب لعشاق السفر الاستكشافي.



وأوضح التقرير أن تونس تمثل نموذجًا ملهمًا في إعادة تعريف هويتها السياحية بعد سنة 2011، حيث ساهم المناخ الثقافي الجديد وروح ريادة الأعمال في تقديم صورة حديثة للبلاد تجمع بين الأصالة والابتكار.

أبرز الأنشطة السياحية التي أوصى بها "لونلي بلانيت" في تونس:

* زيارة المدن العتيقة في تونس والقيروان وسوسة.
* اكتشاف الآثار الرومانية والفسيفساء التاريخية ببلاريجيا.
* مشاهدة طيور النحام الوردي في محمية إشكل العالمية.
* الغوص في الشعاب المرجانية الحمراء النادرة بطبرقة.
* استكشاف الصحراء التونسية ومواقع تصوير فيلم "حرب النجوم".
* الاستمتاع بالمنتجعات الساحلية وتجربة المطبخ التونسي الأصيل.

أداء قياسي للقطاع السياحي

ووفق بيانات الديوان الوطني للسياحة، استقبلت تونس إلى حدود 20 أكتوبر 2025 أكثر من 9 ملايين سائح، بزيادة 9.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، مع توقعات ببلوغ 11 مليون سائح مع نهاية العام. كما بلغت العائدات السياحية حوالي 6264 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2025، محققة نموًا بنسبة 8.2%.


ويأتي هذا التصنيف ليعزز سلسلة من التكريمات الدولية، من بينها إدراج تونس ضمن أفضل الوجهات في تقارير مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" ومؤسسة "بلوم" للاستشارات، مما يعكس ثقة الأسواق العالمية في الوجهة التونسية وتنوع منتوجها السياحي.


