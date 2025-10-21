Babnet   Latest update 19:49 Tunis

بنزرت:  حوالي 650  مشاركا ضمن النسخة الأولى للماراطون الجبلي " الترا تريال بورياس "

Publié le Mardi 21 Octobre 2025 - 19:26
      
 افاد رئيس لجنة تنظيم فعاليات الدورة التاسيسية الأولى للماراطون الجبلي " الترا تريال بورياس بنزرت" التي ستحتضنها الجهة  يوم 25 أكتوبر الجاري تيراد لبان، ان الحدث المرتقب سيشهد مشاركة حوالي 650 متسابقا من عديد الدول الأوروبية والعربية من العدائيين المحترفين والهواة ، علاوة على استقطاب ما يزيد عن 1000 زائر وزائرة من كافة الشرائح وفئات المجتمع.

 وفي ذات السياق كشفت لجنة التنظيم  بمناسبة جلسة العمل التي انعقدت اليوم الثلاثاء تحت اشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب انه سيتم خلال فعاليات السباق الجبلي تنظيم سباقين الأول يمتد على مسافة 80 كلم ، بمشاركة أسماء عالمية ومحترفة ، انطلاقا من اقصى نقطة في القارة الافريقية منطقة راس انجلة ببنزرت الجنوبية ومرورا بمناطق كاب حمام و عنق الجمل وسيدي البشير والمنارة ودوار الحاج محمد وغيرها من مناطق معتمدية سجنان والعودة الى نقطة الانطلاق راس انجلة ، بينما السباق الثاني يمتد على مسافة 20 كلم ، بمشاركة مزدوجة من المحترفين والهواة انطلاقا من منطقة راس انجلة ومرورا بمناطق دار الرمل والذويبية وكاف عباد وجبل السما وفجة الريح والبويرة وسيدي البشير.

كما سيتخلل فعاليات الماراطون تنظيم قرية ايكولوجية ورياضية مفتوحة بمساهمة من قبل الإدارات والمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والثقافة والسياحة والصناعات التقليدية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ،تضم اكثر من 35 حرفية من حرفيات الخزف بسجنان وبنزرت الجنوبية وتينجة وأيضا أنشطة وفعاليات تنشيطية وثقافية وفنية متنوعة علاوة على الورشات التحسيسية بأهمية الحفاظ على البيئة والتعريف بالجهة وخصائصها الطبيعية والتاريخية والسياحية وغيرها من الفعاليات التي ينتظر ان تساهم في احداث حركية ثقافية وسياحية واقتصادية إضافية في منطقتي بنزرت الجنوبية وسجنان على وجه الخصوص.


الثلاثاء 21 أوكتوبر 2025 | 29 ربيع الثاني 1447
