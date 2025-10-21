تحضيرا لتصفيات مونديال كرة السلة 2027: المنتخب التونسي يخوض 4 مباريات ودية بتركيا

في إطار تحضيراته لتصفيات كأس العالم لكرة السلة قطر 2027، يخوض المنتخب التونسي أربع مباريات ودية خلال التربص المقرر إقامته بتركيا خلال الفترة المتراوحة بين 10 و23 نوفمبر القادم.

واوضح المدرب الوطني عادل التلاتلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء ان المنتخب التونسي سيلاقي وديا خلال هذا التربص المنتخب الاردني في مناسبتين والمنتخب السعودي ونادي بيوكشيك التركي الناشط في الدرجة المحترفة.

وأضاف ان التربص الخارجي سيكون مسبوقا باخر داخلي بمدينة الحمامات من 27 اكتوبر الجاري الى 8 نوفمبر القادم على ان تقام التمارين بكل من رادس ونابل ودار شعبان الفهري.



وبخصوص قائمة اللاعبين المدعوين لإجراء التربصين، أوضح عادل التلاتلي انه تعذر استقدام القائد السابق مكرم بن رمضان الذي اعلن اعتزاله اللعب الدولي في وقت سابق لأسباب وصفها بالشخصية.وبين المدرب الوطني ان باب المنتخب لا يزال مفتوحا امام محترف نادي بنفيكا لشبونة البرتغالي للاستفادة من خبرته في قادم المواعيد.يشار الى ان القاعة متعددة الاختصاصات برادس تحتضن نهاية شهر نوفمبر القادم منافسات المجموعتين الاولى والثالثة من النافذة الافريقية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم.وتتألف المجموعة الثالثة من منتخبات تونس ونيجيريا ورواندا وغينيا، في حين تتكون المجموعة الاولى من منتخبات الكاميرون وجنوب السودان وليبيا والرأس الاخضر.ويستهل الخماسي التونسي التصفيات بمواجهة نيجيريا يوم 27 نوفمبر، قبل مواجهة رواندا بتاريخ 29 نوفمبر، ليختتم زملاء عمر عبادة النافذة الاولى من التصفيات بملاقاة غينيا يوم 30 من الشهر ذاته.وتقام النافذة الثانية من 2 الى 5 الى جويلية 2026 في انتظار الافصاح عن مكان اقامتها لاحقا.وينص نظام التصفيات على تأهل اصحاب المراتب الثلاث الاولى من كل مجموعة الى المرحلة الثانية من التصفيات.