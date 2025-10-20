الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بلغت 1451،3 مليون دينار موفى سبتمبر 2025

سجّلت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي في تونس ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 1451,3 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2025، موزّعة على 2224 مشروعًا من المنتظر أن توفّر حوالي 23271 موطن شغل عند دخولها حيّز النشاط، وفق ما جاء في النشرة الظرفية للأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 الصادرة عن الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد.



توزيع الاستثمارات حسب القطاعات



استثمارات ذات مساهمة أجنبية



صادرات القطاع الصناعي ترتفع بنسبة 2,5%



تراجع عدد مشاريع الخدمات وارتفاع قيمتها



أظهرت البيانات تسجيل نسب تطور متفاوتة بين مختلف الصناعات:131,2 مليون دينار (+9,6%)342,9 مليون دينار (+0,6%)173,2 مليون دينار (+47%)36,2 مليون دينار (+212,1%) في زيادة اعتُبرت قياسيةكما سجّل القطاع الصناعي نموًا لافتًا في الاستثمارات المصرّح بها للمؤسسات المصدّرة كليًا بنسبة، خاصة في قطاعات:* الجلود والأحذية (+578,6%)* النسيج والملابس (+290,7%)* الصناعات الغذائية (+96,4%)* الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+12,7%)بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية ذات التمويل الأجنبي، منها:في إطار شراكاتاستثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 100%في حين استأثر المستثمرون التونسيون بنسبة الأغلبية من خلال استثمارات تقدّر بـسجّلت صادرات القطاع الصناعي نموًا بنسبةلتبلغمع نهاية سبتمبر 2025، موزّعة على عدة قطاعات أساسية:* الصناعات الغذائية:* الصناعات الميكانيكية والكهربائية:* الصناعات الكيميائية:* النسيج والملابس والجلود والأحذية:في المقابل، شهدت الاستثمارات في أنشطة الخدمات تراجعًا بنسبةمن حيث عدد المشاريع (8205 مشروعًا)، مقابل ارتفاع في القيمة الجمليّة بنسبةلتصل إلى، ينتظر أن توفّر(+51,9%).وتوزّعت هذه الاستثمارات بين:* مشاريع لتونسيين:* مشاريع مشتركة:* مشاريع لمستثمرين أجانب:كما سجّلت خدمات النقل ارتفاعًا بـ، والخدمات المعلوماتية بـ، وخدمات التكوين المهني بـ، مما يعكس توجّهًا متزايدًا نحوأوضحت الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد أن المشاريع التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار لا يتم إدراجها ضمن الإحصائيات، حتى لا تؤثر على التوجهات العامة للتحليل الإحصائي بالنظر إلى طابعها الاستثنائي.