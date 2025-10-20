الكاف: الاحتفاظ بشخصين والإذن بفتح بحث تحقيقي من أجل شبهة تدليس شهادة عمل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالكاف والناطق الرسمي باسمها، محمد أمين العياري، اليوم الاثنين، بأن النيابة العمومية بذات المحكمة أذنت بالاحتفاظ بشخصين أحدهما موظف بتفقدية التعليم الابتدائي والثاني عامل بالمندوبية الجهوية للتربية بالكاف، وذلك من أجل شبهة تدليس عقد عمل لفائدة حاملة شهادة عليا.



وأكد المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية أذنت، بعد عرض المتهمين الاثنين عليها، بفتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالكاف من أجل استغلال موظف عمومي لما له من نفوذ وروابط حقيقية ووهمية لقبول عطايا ووعود بعطايا بدعوى الحصول على حقوق لفائدة الغير، والتدليس من موظف عمومي، ومسك واستعمال مدلّس والتحيل.





وقال العياري إن "إقرار هذه الإجراءات يهدف إلى الكشف عن كل ملابسات هذه القضية التي هزت الرأي العام في ولاية الكاف نظرا لخطورتها على سير المرفق العمومي"، وفق تعبيره.



وتفيد الابحاث الأولية في قضية الحال أن المشتبه بهما مكّنا منذ مدة صاحبة شهادة عليا من عقد عمل وهمي ومدلس يقضي بانتدابها كموظفة بتفقدية التعليم الابتدائي، قبل أن يُكشف الأمر عند مطالبتها بخلاص أجرها.