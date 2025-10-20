الدورة الرابعة لملتقى محجوب العياري للكتاب والآداب تحتفي بالكاتبة حياة الرايس من 24 إلى 26 أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f60c5d9dace5.23050692_mqgpjflnihkoe.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن المكتبة الجهوية بنابل، الدورة الرابعة لملتقى محجوب العياري للكتاب والآداب من 24 إلى 26 أكتوبر 2025، وستتناول هذه الدورة موضوع "تسريد الذات في الأدب التونسي الحديث حياة الرايس نموذجا".



هذا الملتقى الذي يحمل اسم الشاعر الراحل محجوب العياري (1961 - 2010)، يحتفي في كل سنة بمسيرة أحد الكتاب التونسيين من خلال مجموعة من المداخلات العلمية حول مساراتهم وكتاباتهم وقد خصصت دورته السابقة للكاتب محمد عيسى المؤدب، في حين خصصت الدورة الثانية للكاتب حسنين بن عمو، أما الدورة التأسيسية فمثلت فرصة لتكريم الشاعر الراحل الذي يحمل الملتقى اسمه.









وينطلق الملتقى يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، بعرض سيرة ذاتية للأديبة حياة الرايس، ثم تنطلق الجلسة العلمية الأولى، التي يرأسها الشاعر لطفي عبد الواحد، وتضم مُداخلات لكل من جليلة طريطر التي ستقدم مداخلة بعنوان، "حياة الرايس مترجمة لذاتها"، ونور الهدى باديس التي ستقدم "قراءة في المجموعة القصصية "ليت هندا"، وتختتم مداخلات الجلسة الافتتاحية مع رحيم بن عامر الذي سيتناول "متاهات السرد وألاعيبه في بواكير التجربة القصصية لحياة الرايس".



وسيؤثث فعاليات اليوم الثاني من الملتقى كل من نزيهة الخليفي التي ستُقدم مُداخلة بعنوان "المدينة الملونة ويقظة الذاكرة في رواية "بغداد وقد انتصف الليل فيها"، ومداخلة لمدير بيت الرواية يونس السلطاني سيتطرق فيها لموضوع "بلاغة سرد الذات في نصوص الأديبة حياة الرايس كتاب "سيدة الأسرار عشتار "أنموذجا".

وستختتم فعاليات الدورة الرابعة من الملتقى يوم الأحد 26 أكتوبر، ويتضمن برنامج الاختتام مداخلة لثريا ستهم حول " النزعة النسوية في أول دراسة علمية للأديبة حياة الرئيس الأمهات العازبات وصمة عار أم اختيار" وهي الدراسة الفائزة بجائزة زبيدة بشير للبحث العلمي باللغة العربية بعنوان سنة 2024، يليها عرض الفيلم الوثائقي الطويل "حدود الله " للمخرج أنيس الأسود (65 دقيقة).