البطولة العربيه للكرة الطائرة الشاطئية (رجال): المنتخب التونسي يكتفي بالميدالية الفضية بخسارته في النهائي امام نظيره العماني

Bookmark article    Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 19:14 قراءة: 0 د, 32 ث
      
اكتفى المنتخب التونسي للكرة الطائرة الشاطئية للرجال بالميدالية الفضية خلال البطولة العربية بالعاصمة العمانية مسقط إثر هزيمته اليوم السبت في الدور النهائي امام المنتخب العماني بنتيجة 1-2 (18-21 و37-35 و16-18).

وكان المنتخب التونسي المتألف من الثنائي آدم المدب وعزيز الأنقليز فاز في الدور ربع النهائي على المنتخب البحريني 2-1 قبل ان يزيح المنتخب الجزائري في نصف النهائي بالنتيجة ذاتها.



وتجدر الإشارة إلى أن البطولة عرفت مشاركة 18 فريقا من 7 دول بواقع 10 منتخبات في فئة الرجال (سلطنة عمان والسعودية والبحرين بفريقين لكل منها وتونس والجزائر والسودان واليمن بفريق واحد) و8 منتخبات في فئة النساء (عمان والسعودية بفريقين، إلى جانب البحرين والجزائر والمغرب ولبنان بفريق واحد).


