القصرين: قافلة صحية بحاسي الفريد بمناسبة اليوم الوطني لصحة البصر وصحة الفم والأسنان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hassiferidddddd.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 18 Octobre 2025
      
احتضنت المدرسة الإبتدائية القويرة بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين، اليوم السبت، قافلة صحية متعددة الأنشطة بمناسبة اليوم الوطني لصحة البصر وصحة الفم والأسنان، وذلك في إطار البرنامج الوطني للصحة المدرسية الذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية.
وأمّنت القافلة عيادات لتقصي قصر النظر وقياس النظر لفائدة تلاميذ المدرسة، وتمكين عدد منهم من نظارات طبية بصفة مجانية، إلى جانب تنظيم حصص في التثقيف الصحي حول نظافة الفم والأسنان، وعيادة ميدانية في طب الأسنان شملت فحص التلاميذ وتسجيل الحالات التي تتطلب متابعة طبية.
وأوضحت رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين، الدكتورة ليلى بن ضيفي، في تصريح لـصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن القافلة استهدفت كافة تلاميذ المدرسة الابتدائية القويرة، وعددهم 117 تلميذا وتلميذة، وتم في إطارها تمكين الأطفال الذين يعانون من ضعف في البصر من نظارات طبية وفّرتها جمعية "وان داي وان دريم" (يوم واحد حلم واحد)، وتمكين التلاميذ الذين يعانون من تسوّس الأسنان وأمراض اللثة من بطاقات عيادة بعيادة طب الأسنان بحاسي الفريد لمتابعة حالتهم الصحية.

من جهته، بيّن المدير الجهوي للصحة بالقصرين، عيد الغني الشعباني، أن الأيام الوطنية لصحة البصر وصحة الفم والأسنان بالوسط المدرسي تُنظَّم بالتوازي في مختلف ولايات الجمهورية، وتهدف إلى تمكين تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، خاصة بالمدارس ذات الأولوية، من فحوصات مجانية، وتوفير نظارات طبية لمن يعانون من ضعف البصر، إلى جانب أنشطة تحسيسية ترسّخ مبادئ الوقاية وتعزّز الصحة المدرسية.

وأشار الشعباني إلى أن التقصي المبكر لضعف البصر يعدّ عاملاً أساسياً لتحسين مردودية التلميذ الدراسية، نظراً لتأثير ضعف النظر على قدرته على المتابعة والفهم داخل القسم، مؤكداً في الآن ذاته على أهمية العناية بصحة الفم والأسنان لما لها من انعكاسات على الصحة العامة، فإهمال التسوّس قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب، وفق تأكيده.
وأضاف أن تنظيم هذه التظاهرة في منطقة حاسي الفريد يندرج ضمن مبدأ العدالة الصحية وضمان الحق في الصحة لكافة الأطفال، مشيراً إلى أن مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة بالقصرين ستواصل طوال السنة الدراسية تنفيذ حملات لتقصي البصر وصحة الفم والأسنان في مختلف المؤسسات التربوية بالجهة.


