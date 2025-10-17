Babnet   Latest update 09:32 Tunis

جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2024 - 2025: السعودي الدوسري أفضل لاعب في القارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f1fe8253b0b2.14227143_hilngkqepomfj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 09:20
      
توج السعودي سالم الدوسري بلقب أفضل لاعب في آسيا عن الموسم الماضي 2024 – 2025 خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي جرى، يوم الخميس، في مركز الملك فهد الثقافي في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة نخبة من أبرز الشخصيات الإدارية الرياضية ونجوم اللعبة في القارة.
وتنافس الدوسري لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال مع كل من نجم المنتخب القطري ونادي السد أكرم عفيف، ولاعب المنتخب الماليزي ونادي جوهور دار التعظيم عارف أيمن، في قائمة نهائية للمرشحين كشف عنها الاتحاد الآسيوي مسبقا.
ونال الدوسري، اللقب للمرة الثانية بعد نسخة العام 2022 معادلا أكرم عفيف الذي نال اللقب مرتين من قبل عامي 2019 و 2023.

وكان الدوسري وعفيف قد ساهما في بلوغ المنتخبين السعودي والقطري يوم الثلاثاء نهائيات كأس العالم 2026 في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، من خلال صدارة مجموعتي ملحق التصفيات، الأولى والثانية اللتين اقيمتا في جدة والدوحة خلال الفترة ما بين 8 حتى 14 الشهر الجاري.

ونالت اليابانية هانا تاكاهشي لاعبة أوراوارد دايموندز جائزة أفضل لاعبة في القارة، فيما حصلت مرضية جعفري مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات على جائزة أفضل مدربة في الموسم، ونال الكوري الشمالي ري سونغ هو جائزة أفضل مدرب، واختير الإيراني سالار أغابور أفضل لاعب لكرة الصلات.
ونال تيموثي فوك تسون الرئيس الفخري لاتحاد هونغ كونغ جائزة ماسة آسيا التي تعد أرفع وسام يقدمه الاتحاد القاري، ونال المنتخب الكوري الشمالي للسيدات جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للإنجاز المتميز.
وعلى مستوى جائزة أفضل اتحاد وطني، فقد نال اتحاد لاوس جائزة الفئة الياقوتية، ونال اتحاد هونغ كونغ جائزة الفئة الذهبية، وحصل اتحاد تايلند جائزة الفئة الماسية، في حين نال الاتحاد السعودي جائزة الفئة البلاتينية، واختير اتحاد آسيان كأفضل اتحاد إقليمي.
وعلى صعيد جائزة رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين، فقد نال اتحاد بنغلادش لكرة القدم جائزة الفئة البرونزية، فيما نال الاتحاد الماليزي جائزة الفئة الفضية، وحصل الاتحاد الإماراتي جائزة الفئة الذهبية.


