Babnet   Latest update 18:06 Tunis

وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بأوغندا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d778e2e52c53.33958310_hgjfkmnqelpoi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 14 Octobre 2025 - 16:39 قراءة: 0 د, 56 ث
      
تشارك تونس في فعاليّات الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المُزمع عقدها بالعاصمة الأوغندية كمبالا يومي 15 و16 أكتوبر 2025، تحت شعار "تعميق التعاون من أجل الثراء العالمي المشترك"، وسيترأس محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في هذا الاجتماع، بتكليف من رئيس الجمهوريّة.

وأفادت وزارة الخارجية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع سيشكل مناسبةً لاستعراض مدى التقدم في تنفيذ مُخرجات القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز الملتئمة بكمبالا من 15 الى 20 جوان 2025.



وأضافت أنه سيُمكّن من التباحث حول السبل الكفيلة بمجابهة التحديات العالميّة المشتركة التي تواجهها دول الجنوب، والحلول الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة للجميع، ووضع رؤية جديدة لتعزيز تعدّدية الأطراف والتعاون الدولي والتضامن البيني.

كما أكدت أن هذه المشاركة، تمثل فرصةً متجددة لاستحضار مبادئ باندونغ وبلغراد، القائمة على تعزيز مُقوّمات الاستقلال والسيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والتعاون الدولي المتكافئ في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، والتي تُعدّ أحد ثوابت السياسة الخارجية لتونس.

وسيلتقي الوزير على هامش هذا الاجتماع الوزاري مع عدد من نظرائه، لتعزيز التشاور وبحث سبل دفع التعاون الثنائي وربط مزيد من الشراكات، خاصّة على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316634


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 14 أوكتوبر 2025 | 22 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet30°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
29°-21
25°-20
25°-19
26°-21
  • Avoirs en devises
    24661,4

  • (14/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41548 DT        1$ =2,94848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/10)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    