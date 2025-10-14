وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي المشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز بأوغندا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d778e2e52c53.33958310_hgjfkmnqelpoi.jpg width=100 align=left border=0>

تشارك تونس في فعاليّات الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المُزمع عقدها بالعاصمة الأوغندية كمبالا يومي 15 و16 أكتوبر 2025، تحت شعار "تعميق التعاون من أجل الثراء العالمي المشترك"، وسيترأس محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في هذا الاجتماع، بتكليف من رئيس الجمهوريّة.



وأفادت وزارة الخارجية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع سيشكل مناسبةً لاستعراض مدى التقدم في تنفيذ مُخرجات القمة التاسعة عشرة لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز الملتئمة بكمبالا من 15 الى 20 جوان 2025.









وأضافت أنه سيُمكّن من التباحث حول السبل الكفيلة بمجابهة التحديات العالميّة المشتركة التي تواجهها دول الجنوب، والحلول الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة للجميع، ووضع رؤية جديدة لتعزيز تعدّدية الأطراف والتعاون الدولي والتضامن البيني.



كما أكدت أن هذه المشاركة، تمثل فرصةً متجددة لاستحضار مبادئ باندونغ وبلغراد، القائمة على تعزيز مُقوّمات الاستقلال والسيادة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والتعاون الدولي المتكافئ في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، والتي تُعدّ أحد ثوابت السياسة الخارجية لتونس.



وسيلتقي الوزير على هامش هذا الاجتماع الوزاري مع عدد من نظرائه، لتعزيز التشاور وبحث سبل دفع التعاون الثنائي وربط مزيد من الشراكات، خاصّة على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية.

