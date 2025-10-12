Babnet   Latest update 20:39 Tunis

بطولة الرابطة الاولى: برنامج مباريات الجولة العاشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 19:44 قراءة: 0 د, 40 ث
      
تدور مباريات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على أربع دفعات، أيام السبت 18 والأحد 19 والثلاثاء 21 والأربعاء 22 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر (س15)، وفق البرنامج التالي:

السبت 18 أكتوبر 2025


* ملعب زويتن: شبيبة العمران – شبيبة القيروان

* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان – مستقبل قابس

الأحد 19 أكتوبر 2025

* ملعب الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى – نجم المتلوي
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي – مستقبل سليمان

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي – الاتحاد المنستيري

الأربعاء 22 أكتوبر 2025

* ملعب يحدد لاحقًا (دون حضور الجمهور): النادي البنزرتي – الملعب التونسي
* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي – الأولمبي الباجي
* ملعب جرجيس: الترجي الجرجيسي – الترجي الرياضي


