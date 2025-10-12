مجلة "أصوات ثقافية" تحتفي بأصوات سردية وشعرية وفنية إبداعية متنوعة وتخصص ملف العدد الأخير للراحل حسونة المصباحي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ebea949ef6f1.78359022_eihmqgjflnkpo.jpg width=100 align=left border=0>

خصصت مجلة "أصوات ثقافية" عددها الأخير الخاص بصيف وخريف 2025 (وهو عدد مزدوج 5-6) لتكريم عدد من المبدعين من مجالات فنية وأدبية متنوعة.

وقد جاء غلاف المجلة موشحا بلوحة للفنان التشكيلي إبراهيم العزابي الذي خصصت له الفنانة أكابر شلبي مقالا للفنان المحتفى به تحت عنوان "فنان يؤسس لتنشئة جمالية للإنسان"، كما تضمن الغلاف عنوان "حسونة المصباحي...وداعا" وصورة للأديب حسونة المصباحي الذي خصص له ملف العدد من خلال مقال بعنوان "أيام وليال...مع حسونة المصباحي" لصديقه ورفيق دربه الصحفي والكاتب والشاعر نورالدين بالطيب، رئيس تحرير المجلة، ومقال بعنوان "سردية العنف في رواية /غربان الفجر وأبناء الفرح الكبير/ لحسونة المصباحي" بقلم الكاتب المغربي عبد الله المتقي.

وجاءت المجلة زاخرة بالدراسات والشعر والسرد والأدب العالمي فضلا عن لمحة عن آخر إصدارات دار خريف التي تصدر عنها المجلة.





ففي قسم الدراسات يطالع القارئ "شعرية الصورة في القصيدة العمودية" لبلقاسم بن جابر و"الفن الشعبي في منطقة دوز بالجنوب التونسي : تراث عريق ورافد هام للتنمية الثقافية والسياحية" بقلم جلال الشعينبي، إلى جانب دراسة للجامعي شفيع بالزين بعنوان "خصائص وجهة النظر ووظائفها في مجموعة الجيعان لآمنة الرميلي.



وتقدم نورة عبيد دراسة بعنوان "اختراق المكان وتحدي الإمكان قراءة في رسائل وحيدة المي ومحمد الهادي الجزيري "نصف قلب وضفتان"، كما كتب مراد عصيدي عن التراسل الفني في شعر مفيدة السياري من خلال مجموعتها "شظايا الروح"، فيما خصصت مفيدة الجلاصي دراستها لأنسنة القصص النبوي شعريا وفرح الكلمات دلاليا في كتاب "الرسل وقصائد أخرى" للشاعر حافظ محفوظ.

وجاءت دراسة نجاة نوار تحت عنوان "كتابة الهامش ثورة مضادة قراءة في رواية حجر الواد للكاتب سفيان الحرازي" فيما تناولت إيمان جامعي مسألة "الفلسفة والتحرر في زمن الاستعمار وما بعده"، وجاءت دراسة عفاف الشتيوي تحت عنوان "قصصية القبح في القصة القصيرة : قراءة في قصة معرض الجثث لحسن بلاسم".

وفضلا عن المقال المتعلق بالفنان إبراهيم العزابي، تضمن قسم "تشكيل" في المجلة مقالا لشمس الدين العوني يتعلق بالفنان عزالدين البراري وحكاية تونس الأعماق بين المشاهد والتفاصيل وعناصر الذاكرة الحية. أما في قسم الأدب العالمي فيطالع القراء ترجمة بقلم آسيا السحيري بعنوان "جان ماري عوستاف لو كليزيو والبحث عن الانسجام العاشق الأزلي لعالم يتأرجح على حافة الزمن".

وتضمنت المجلة نصوصا سردية لكل من زينب بوخريص ورامز رمضان النويصري وكريم بلاد ومحمد بوحوش، إلى جانب نصوص شعرية لكل من البشير المشرقي وهاجر ريدان ووفاء دلا وعادل بوعقة وناصر باكرية ومنير هلال وصلاح بن عياد (ترجمة لشعر فكتور هيغو).

أما بخصوص تقديم إصدارات دار خريف فقد تضمنت المجلة قراءات في ثلاثة أعمال، حيث تناول محمد كمال العبيدي جماليات التضمين الشعري في رواية ذاكرة الأيام لعبد الرحمن مصطفى إبراهيمي بين تشعب الهوية وتعدد أبعادها. وتطرق الكاتب والناقد الليبي يونس شعبان الفناني إلى شاعرية السرد والتمرد في رواية "ظل أعرج" لزهرة الظاهري، فيما تناول شوقي الصليعي "ملامح وتقنيات السيرة الروائية" في الرواية ذاتها .

