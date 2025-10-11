البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي يطلقان، بعد غد الاثنين، آلية تمويل الاقتصاد الأخضر في تونس

يطلق البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، الاثنين 13 اكتوبر 2025، آلية تمويل الاقتصاد الاخضر في تونس.



وتهدف هذه الآلية البيئية المستحدثة، التي ستكون محور ندوة بتونس العاصمة، إلى دعم المؤسسات التونسية وتسهيل استثماراتها في التقنيات الخضراء، وذلك بالشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية.



وسيقوم ممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بعرض استراتيجياتهم في مجال التمويل وتشجيع الاستثمارات الخضراء في القطاع الخاص.كما سيشكّل الحدث فرصة لتبادل وجهات النظر بين الفاعلين في القطاعين العمومي والخاص والقطاع المصرفي حول أولوياتهم لتطوير اقتصاد أخضر، مرن وتنافسي في تونس، إلى جانب التحديات والفرص التي يواجهها القطاع المالي.وسيتناول نقاش المائدة المستديرة دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم النمو المستدام للمؤسسات التونسية الصغيرة والمتوسطة والصغرى.كما سيتم خلال الفعالية توقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسستين ماليتين تونسيّتين.واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بداية عملياته في تونس سنة 2012، ما يقارب 2.8 مليار يورو في 83 مشروعًا في أنحاء البلاد، منها 67 بالمائة في القطاع الخاص.