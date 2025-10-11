Babnet   Latest update 17:07 Tunis

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي يطلقان، بعد غد الاثنين، آلية تمويل الاقتصاد الأخضر في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5daf574554efa5.31541030_geojhilfqknmp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 13:13 قراءة: 0 د, 48 ث
      
يطلق البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، الاثنين 13 اكتوبر 2025، آلية تمويل الاقتصاد الاخضر في تونس.

وتهدف هذه الآلية البيئية المستحدثة، التي ستكون محور ندوة بتونس العاصمة، إلى دعم المؤسسات التونسية وتسهيل استثماراتها في التقنيات الخضراء، وذلك بالشراكة مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية.



وسيقوم ممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بعرض استراتيجياتهم في مجال التمويل وتشجيع الاستثمارات الخضراء في القطاع الخاص.

كما سيشكّل الحدث فرصة لتبادل وجهات النظر بين الفاعلين في القطاعين العمومي والخاص والقطاع المصرفي حول أولوياتهم لتطوير اقتصاد أخضر، مرن وتنافسي في تونس، إلى جانب التحديات والفرص التي يواجهها القطاع المالي.

وسيتناول نقاش المائدة المستديرة دور البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم النمو المستدام للمؤسسات التونسية الصغيرة والمتوسطة والصغرى.

كما سيتم خلال الفعالية توقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسستين ماليتين تونسيّتين.

واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بداية عملياته في تونس سنة 2012، ما يقارب 2.8 مليار يورو في 83 مشروعًا في أنحاء البلاد، منها 67 بالمائة في القطاع الخاص.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316450


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
28°-21
30°-20
28°-21
27°-20
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    