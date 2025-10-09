الرقبي السباعي: المنتخب التونسي للفتيات يشارك من 10 الى 12 اكتوبر في دورة سافاري الدولية بكينيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/642578864a63a1.17851175_pjoiqgmhfknle.jpg width=100 align=left border=0>

يشارك المنتخب التونسي للرقبي السباعي سيدات في دورة سافاري الدولية التي ستحتضنها العاصمة الكينية نيروبي من 10 الى 12 أكتوبر الجاري بمشاركة 8 فرق تم توزيعها على مجموعتين.

وتألفت المجموعة الأولى من فرق كوستا بلانكا بارباريانس الاسباني وشوغان المتكون من لاعبات من جنسيات مختلفة وشبلات كينيا وموامبا سيليكت الكيني، في حين تركبت المجموعة الثانية من لبؤات كينيا وأوغندا وبلجيكا وتونس.

ويستهل المنتخب التونسي مشاركته بملاقاة لبؤات كينيا غدا الجمعة (17:06 س) على ان يخوض يوم السبت مباراتين امام كل من اوغندا (10:44 س) وبلجيكا (15:44 س).

