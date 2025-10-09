Babnet   Latest update 23:06 Tunis

الرقبي السباعي: المنتخب التونسي للفتيات يشارك من 10 الى 12 اكتوبر في دورة سافاري الدولية بكينيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/642578864a63a1.17851175_pjoiqgmhfknle.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 17:28
      
يشارك المنتخب التونسي للرقبي السباعي سيدات في دورة سافاري الدولية التي ستحتضنها العاصمة الكينية نيروبي من 10 الى 12 أكتوبر الجاري بمشاركة 8 فرق تم توزيعها على مجموعتين.
وتألفت المجموعة الأولى من فرق كوستا بلانكا بارباريانس الاسباني وشوغان المتكون من لاعبات من جنسيات مختلفة وشبلات كينيا وموامبا سيليكت الكيني، في حين تركبت المجموعة الثانية من لبؤات كينيا وأوغندا وبلجيكا وتونس.
ويستهل المنتخب التونسي مشاركته بملاقاة لبؤات كينيا غدا الجمعة (17:06 س) على ان يخوض يوم السبت مباراتين امام كل من اوغندا (10:44 س) وبلجيكا (15:44 س).

وضمت بعثة المنتخب التونسي بقيادة المدرب الفرنسي ارنود لوبير اللاعبات زهراء الهداجي - رؤى العاتي - روزلا العاتي - ايبا بن شيكي - سماح الأحول - لمياء ملوح - زهراء الشتيوي - حبيبة العيفي - اسلام وايلي - نور العياري - ياسمين القربي وأريج مبارك.

وفي اعقاب الدور الاول، تصعد جميع الفرق الى الدور ربع النهائي حيث يواجه المتصدر متذيل المجموعة الاخرى في حين يلاقي صاحب المركز الثاني في كل مجموعة الفريق المتحصل على المركز الثالث من المجموعة المقابلة.


