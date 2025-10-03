المنتخب التونسي لاقل من 23 عاما يواجه نظيره العراقي وديا يومي 11 و14 اكتوبر في سوسة والقيروان
يجري المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 عاما (مواليد 2005-2006) مباراتين ودتيتين امام نظيره العراقي يومي 11 و14 اكتوبر الجاري.
وستقام المقابلة الودية الاولى بالملعب الاولمبي بسوسة على الساعة الرابعة بعد الزوال بينما ستدور المباراة الودية الثانية بملعب حمدة العواني بالقيروان على الساعة الخامسة مساء.
وفي هذا الاطار، وجه مدرب المنتخب عبد الحي بن سلطان الدعوة للاعبين الاتي ذكرهم للمشاركة في التربص التحضيري المبرمج في سوسة من 6 الى 15 اكتوبر الحالي استعدادا للمقابلتين الودتين : سليم الخضراوي - ريان عنان - ريان الاندلسي (النجم الساحلي) - محمد امين علالة - معتز حنزولي (النادي البنزرتي) - زين الدين كادا - امين الزايري (شبيبة القيروان) - صادق محمود (النادي الافريقي) - هيثم ضو (الترجي الرياضي) يوسف الحرش - ريان بسباس (الاتحاد المنستيري) انس خرداني (معيذر القطري) - امان الله محرزي (البدع القطري) - خليل العياري - شطي زيون (باريس سان جرمان الفرنسي) امين الياس غرولر (رابيد فيينا النمساوي) - نسيم دنداني (موناكو الفرنسي) - ضرار بريك (سودتيرول (الايطالي) - ياسين شبيل (فولسبورغ الالماني) - فارس بوسنينة (بولونيا الايطالي) - ريان بوقديدة (لومان الفرنسي) يحيى كليان (ليون الفرنسي) - انيس دوبال (مرسليايا الفرنسي) - ريان اللومي (فانكوفر الكندي) لؤي ترايعي (الوحدة الاماراتي)
