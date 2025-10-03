Babnet   Latest update 09:44 Tunis

المنتخب التونسي لاقل من 23 عاما يواجه نظيره العراقي وديا يومي 11 و14 اكتوبر في سوسة والقيروان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64ec3b2b2ba699.09886258_jnokmhpfleiqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 09:31 قراءة: 0 د, 56 ث
      
يجري المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 عاما (مواليد 2005-2006) مباراتين ودتيتين امام نظيره العراقي يومي 11 و14 اكتوبر الجاري.

وستقام المقابلة الودية الاولى بالملعب الاولمبي بسوسة على الساعة الرابعة بعد الزوال بينما ستدور المباراة الودية الثانية بملعب حمدة العواني بالقيروان على الساعة الخامسة مساء.



وفي هذا الاطار، وجه مدرب المنتخب عبد الحي بن سلطان الدعوة للاعبين الاتي ذكرهم للمشاركة في التربص التحضيري المبرمج في سوسة من 6 الى 15 اكتوبر الحالي استعدادا للمقابلتين الودتين : سليم الخضراوي - ريان عنان - ريان الاندلسي (النجم الساحلي) - محمد امين علالة - معتز حنزولي (النادي البنزرتي) - زين الدين كادا - امين الزايري (شبيبة القيروان) - صادق محمود (النادي الافريقي) - هيثم ضو (الترجي الرياضي) يوسف الحرش - ريان بسباس (الاتحاد المنستيري) انس خرداني (معيذر القطري) - امان الله محرزي (البدع القطري) - خليل العياري - شطي زيون (باريس سان جرمان الفرنسي) امين الياس غرولر (رابيد فيينا النمساوي)  - نسيم دنداني (موناكو الفرنسي) - ضرار بريك (سودتيرول (الايطالي) - ياسين شبيل (فولسبورغ الالماني) - فارس بوسنينة (بولونيا الايطالي) - ريان بوقديدة (لومان الفرنسي) يحيى كليان (ليون الفرنسي) - انيس دوبال (مرسليايا الفرنسي) - ريان اللومي (فانكوفر الكندي) لؤي ترايعي (الوحدة الاماراتي) 
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315926


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 03 أومتوبر 2025 | 11 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:02
15:29
12:15
06:16
04:50
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet22°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-19
25°-19
29°-20
25°-20
24°-19
  • Avoirs en devises
    24284,1

  • (02/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,42469 DT        1$ =2,91272 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/10)   1148,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    