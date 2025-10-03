المنتخب التونسي لاقل من 23 عاما يواجه نظيره العراقي وديا يومي 11 و14 اكتوبر في سوسة والقيروان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64ec3b2b2ba699.09886258_jnokmhpfleiqg.jpg width=100 align=left border=0>

يجري المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 23 عاما (مواليد 2005-2006) مباراتين ودتيتين امام نظيره العراقي يومي 11 و14 اكتوبر الجاري.



وستقام المقابلة الودية الاولى بالملعب الاولمبي بسوسة على الساعة الرابعة بعد الزوال بينما ستدور المباراة الودية الثانية بملعب حمدة العواني بالقيروان على الساعة الخامسة مساء.

