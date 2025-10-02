مرض هشاشة العظام في تونس يمس النساء الأكثر من 45 سنة بنسبة 25 بالمائة مقابل إصابة رجل واحد من بين كل سبعة رجال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dec4d8a08690.88898823_hplejqmkfoign.jpg width=100 align=left border=0>

بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام الموافق لـ20 أكتوبر من كل سنة، ينظّم قسم طب العظام والمفاصل بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، يوم السبت 4 أكتوبر الجاري، يوما توعويا مفتوحا لفائدة العموم حول هشاشة العظام، وذلك بدعم من المؤسسة الدولية لهشاشة العظام (IOF).



وأوضح رئيس قسم طب العظام والمفاصل بالمستشفى، أحمد الأعطر، في تصريح لـ(وات)، أن هشاشة العظام تعد من الأمراض الصامتة وهي تصيب النساء في تونس أكثر من الرجال، اذ تعاني حوالي 25 بالمائة من النساء فوق سن 45، (في سن انقطاع الطمث)، من هذا المرض، مقابل إصابة رجل واحد من بين كل سبعة رجال.

