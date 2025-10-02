وزير التجهيز يتفقد نسق تقدم اشغال مشروعي استكمال قسم طب النساء والتوليد والمدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت

وتفقد وزير التجهيز، في اطار الزيارة، سير اشغال مشروع استكمال بقية عناصر المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمان والبالغ تكلفته 16 مليون دينار داعيا الى العمل على حسن التنسيق بين مختلف المصالح المعنية بالانجازلاتمام كل عناصر المشروع ودخوله حيز الاستغلال خلال السنة المقبلة 2026 .جدير بالذكر ان المساحة الجملية للمدرسة الوطنية للمهندسين، التي تقدركلفتها المالية بحوالي 45 مليون دينار، تمتد على مساحة جملية مغطاة ب16 الف متر مربع وقد انجزت بمواصفات عصرية وفي تناغم مع محيطها البيئي والجامعي.وتشمل البناية فضلا عن الادارة قاعات تدريس وفضاءات للهندسة الميكانيكية و المدنية ومركز توثيق و مركز للتحديث والشراكة والنقل التكنولوجي وفضاءات اجتماعية وطبية ومساكن وظيفية.وفي إنتظار إستكمال جميع فضاءات واقسام البناية تواصل المدرسة مؤقتا انشطتها بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدينة منزل عبد الرحمان، والتي تتضمن عددا من التخصصات على غرار الهندسة الصناعية و الميكانيكية و المدنية. وقد عرفت منذ بعثها تخرج 14 دفعة في إختصاص الهندسة الصناعية و12 بعثة في مجال الهندسة الميكانيكية و3 بعثات في مجال الهندسة المدنية باحتساب السنة الجامعية الجارية كما تتميز بقدرة تشغيلية لجميع الخريجين تعادل 100 بالمائة.وتنصهر المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمان مع محيطها الاكاديمي والصناعي والمجتمعي محليا ووطنيا ودوليا من خلال شراكتها المثمرة مع نظرائها وطنيا ودوليا الى جانب احداث لجنة قيادة مشتركة تظم الصناعيين والشركاء الاكاديميين وارتباطها الوثيق مع المدرسة العليا للمهندسين بتونس وجامعة قرطاج وغيرها من الشراكات الفاعلة.