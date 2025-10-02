Babnet   Latest update 08:17 Tunis

حركة الشعب تندد بالاعتداء الغادر على أسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65219521b41f01.62484596_fokipqemjlngh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 02 Octobre 2025 - 06:59 قراءة: 0 د, 50 ث
      
اعربت حركة الشعب في بلاغ صادرعنها ،عن بالغ القلق والغضب اثر جريمة الاعتداء الغاشم الذي استهدف أسطول الصمود العالمي لكسر الحصارعن غزة، في تحدٍّ صارخ للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

ونددت الحركة في ذات البلاغ ، باستمرار نهج الاحتلال الصهيوني القائم على العدوان والحصار والتجويع، مشيرة الى ان هذا الاعتداء السافر على الاسطول يعد جريمة جديدة ضد الإنسانية والقانون الدولي، واستهداف مدنيين متطوّعين يكشف الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني وإصراره على تكريس الحصار.



كما حمّلت حركة الشعب المجتمع الدولي، وخصوصاً النظام الرسمي العربي، مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في مواجهة هذه الجريمة،والقيام بواجبه في الضغط لرفع الحصار ومحاسبة المعتدين، حسب نص البلاغ.

ودعت أحرار العالم وكل الشعوب الحرّة إلى الخروج في مسيرات وتحركات شعبية دفاعاً عن الحق والعدالة وحرية غزة وكل فلسطين
يشار الى ان قوات الاحتلال الصهيوني اعتدت مساء الاربعاء، على عدد من سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة ،واعتقلت العشرات من النشطاء الذين كانوا على متنها
ويشارك قرابة الثلاثين تونسيا في أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة ،من بينهم صحفيون وسياسيون ،ونشطاء في المجتمع المدني ،وبرلمانيون


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315852


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 02 أومتوبر 2025 | 10 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:30
12:16
06:15
04:49
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet24°
19° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-19
23°-19
25°-19
27°-19
25°-21
  • Avoirs en devises
    24230,2

  • (01/10)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42148 DT        1$ =2,91184 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/10)   692,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    