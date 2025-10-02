حركة الشعب تندد بالاعتداء الغادر على أسطول الصمود
اعربت حركة الشعب في بلاغ صادرعنها ،عن بالغ القلق والغضب اثر جريمة الاعتداء الغاشم الذي استهدف أسطول الصمود العالمي لكسر الحصارعن غزة، في تحدٍّ صارخ للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.
ونددت الحركة في ذات البلاغ ، باستمرار نهج الاحتلال الصهيوني القائم على العدوان والحصار والتجويع، مشيرة الى ان هذا الاعتداء السافر على الاسطول يعد جريمة جديدة ضد الإنسانية والقانون الدولي، واستهداف مدنيين متطوّعين يكشف الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني وإصراره على تكريس الحصار.
ونددت الحركة في ذات البلاغ ، باستمرار نهج الاحتلال الصهيوني القائم على العدوان والحصار والتجويع، مشيرة الى ان هذا الاعتداء السافر على الاسطول يعد جريمة جديدة ضد الإنسانية والقانون الدولي، واستهداف مدنيين متطوّعين يكشف الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني وإصراره على تكريس الحصار.
كما حمّلت حركة الشعب المجتمع الدولي، وخصوصاً النظام الرسمي العربي، مسؤوليته التاريخية والأخلاقية في مواجهة هذه الجريمة،والقيام بواجبه في الضغط لرفع الحصار ومحاسبة المعتدين، حسب نص البلاغ.
ودعت أحرار العالم وكل الشعوب الحرّة إلى الخروج في مسيرات وتحركات شعبية دفاعاً عن الحق والعدالة وحرية غزة وكل فلسطين
يشار الى ان قوات الاحتلال الصهيوني اعتدت مساء الاربعاء، على عدد من سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة ،واعتقلت العشرات من النشطاء الذين كانوا على متنها
ويشارك قرابة الثلاثين تونسيا في أسطول الصمود لكسر الحصار على غزة ،من بينهم صحفيون وسياسيون ،ونشطاء في المجتمع المدني ،وبرلمانيون
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315852