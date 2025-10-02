حركة الشعب تندد بالاعتداء الغادر على أسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65219521b41f01.62484596_fokipqemjlngh.jpg width=100 align=left border=0>

اعربت حركة الشعب في بلاغ صادرعنها ،عن بالغ القلق والغضب اثر جريمة الاعتداء الغاشم الذي استهدف أسطول الصمود العالمي لكسر الحصارعن غزة، في تحدٍّ صارخ للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.



ونددت الحركة في ذات البلاغ ، باستمرار نهج الاحتلال الصهيوني القائم على العدوان والحصار والتجويع، مشيرة الى ان هذا الاعتداء السافر على الاسطول يعد جريمة جديدة ضد الإنسانية والقانون الدولي، واستهداف مدنيين متطوّعين يكشف الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني وإصراره على تكريس الحصار.

