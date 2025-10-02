نقابة الصحفيين تدين اعتداء الاحتلال على "أسطول الصمود" وتحمل المجتمع الدولي المسؤولية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de1397277af0.66199890_jomhpingqflek.jpg width=100 align=left border=0>

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مساء الأربعاء، اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني على أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، محمّلة المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين المشاركين في القافلة.



وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن اعتقال الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم المهنية يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وجريمة ضد الإنسانية. وطالبت بـ الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، إلى جانب بقية المشاركين في الأسطول.

