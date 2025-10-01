Babnet   Latest update 14:35 Tunis

الوجهة التونسية يمكنها استقطاب زهاء 7 آلاف و 800 سائح ياباني خلال سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dcf9f3ae7c50.28109569_hepkiqngmlfoj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 01 Octobre 2025 - 10:52
      
من مبعوثة وات- ايمان غرب- يتوقع الديوان الوطني للسياحة أن يصل عدد السياح اليابانيين الوافدين على تونس قرابة 7 ألاف و 800 سائح مع موفى 2025 .

وتاتي هذه البيانات في ظل توافد 3 آلاف و 761 سائحا يابانيا على تونس، الى حدود يوم 20 سبتمبر 2025، مما شكل زيادة بنسبة 2ر34 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من 2024 وتراجعا بنسبة 5ر33 بالمائة مقارنة بسنة 2019 .



وقد شاركت تونس، ممثلة في الديوان الوطني للسياحة والصناعات التقليدية وسفارة تونس بطوكيو في الصالون الدولي للسياحة المنعقد من 25 الى 28 سبتمبر 2025.

واستقطب الصالون المتخصص في السياحة قرابة 182 الف زائر بالرغم من ان سكان مدينة ناغويا اليابانية لا يتجاوز 5ر2 مليون ساكن. وأضاف المسؤول قائلا: الى جانب المسؤولين، تضمنت المشاركة التونسية، 3 مهنيين وحرفيين، وقد التقت البعثة يوم 27 سبتمبر 2025، نائب رئيس الجمعية اليابانية لوكالات الأسفار اتسويشي سكاي

وقد تطرق اللقاء الى آليات دفع العرض السياحي التونسي لدى السائح الياباني". واعتبرالمسؤول الياباني ان بين العوائق التي تعترض السائح الياباني لزيارة تونس أسعار التذاكر التي تعد أعلى بثلاث مرات من الأسعار المعتمدة خلال فترة كوفيد 19".

واقترح في ذات السياق التوصل الى توقيع اتفاقيات بين الديوان الوطني للسياحة ووكالات الاسفار التي تنشط بالسوق اليابانية لتقليص كلفة التنقل لفائدة السياح اليابانيين وخلص الى القول : "في نفس اطار برنامج تحفيز السياحة التونسية لدى السائح الياباني والآسيوي، يدرس الديوان امكانية ادراج تونس ضمن مسار شركات السياحة البحرية ووكالات الاسفار اليابانية وكذلك دعوة مؤثرين يابانيين الى المشاركة في مهرجان القفز بالمضلات الذي سينتظم خلال شهر اكتوبر في توزر


