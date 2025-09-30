بطولة العالم لبارا ألعاب القوى: مروى البراهمي تحرز فضية دفع الجلة لفئة "أف 32"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dbf9663871a1.47905947_ofgknimqlhjep.jpg width=100 align=left border=0>

أحرزت التونسية مروى البراهمي اليوم الثلاثاء الميدالية الفضية في دفع الجلة لفئة "أف 32 " ضمن فعاليات بطولة العالم لبارا ألعاب القوى المقامة في العاصمة الهندية نيودلهي.

وحققت مروى البراهمي رمية بلغت 29.19م لتحل بذلك في المركز الثاني في نهائي دفع الجلة لفئة "أف 32" خلف البولونية روزا كوزاكوسكا التي توّجت بالذهبية (29.30م) ومتقدمة على البرازيلية جيوفانا كاستيلهو التي أحرزت البرونزية (27.09م).

وهذه الميدالية هي الثالثة للمشاركة التونسية في بطولة العالم لبارا ألعاب القوى بعد ذهبية ياسين الغربي اليوم الثلاثاء في سباق 400 م كراسي فئة تي 54 وبرونزية روعة التليلي في مسابقة دفع الجلة لفئة أف 41 التي أحرزتها السبت الماضي.