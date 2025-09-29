سعيد السايبي مدربا جديدا لنادي الصداقة الليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6342ea7c0a8e06.08355263_qkmfeioljphgn.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي الصداقة الليبي التعاقد مع المدرب التونسي سعيد السايبي للاشراف على المقاليد الفنية لفريق أكابر كرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026.

وسيكون السايبي مرفوقا بطاقم فني تونسي متكوّن من شوقي الزبيدي كمدرب مساعد ومحمد سومر كمعد بدني وفهمي بن عثمان كمدرب حراس ومحمد الخمير كمحلل اداء وبلال الملولي كطبيب للفريق.

وهي التجربة الثالثة للسايبي في الملاعب الليبية وذلك بعد أن تولى تدريب نادي المدينة ونادي أبو سليم.





يذكر أنّ سعيد سايبي درّب أكثر من فريق في تونس على غرار النادي الافريقي والأولمبي الباجي ومستقبل الرجيش ومستقبل سليمان.