الجمعية التونسية لطب العائلة تنظّم المؤتمر الطبي العائلي يومي 4 و 5 أكتوبر القادم بالعاصمة

تنظّم الجمعية التونسية لطب العائلة، يومي 4 و 5 أكتوبر القادم بالعاصمة، المؤتمر الطبي العائلي الهادف إلى تعزيز المهارات الطبية لأطباء العائلة والأخصائيين والخبراء التونسيين في مختلف المجالات، وفق ما كشفت عنه، اليوم الإثنين، الكاتبة العامة للجمعية التونسية لطب العائلة الدكتورة يسر القَمَرتي.



وأوضحت يسر القَمَرتي، أن هذا المؤتمر، الذي يهدف إلى إبراز التقدّم العلاجي وتحسين رعاية المرضى من كافة الشرائح العمرية، يمثل واجهة لطب العائلة وطب الشيخوخة في تونس، بإعتبارهما من ركائز الصحة العامة.



وأضافت ان اليوم الأول من المؤتمر سيخصص لإتاحة الفرصة للمشاركين لحضور ورشات حول مواضيع ذات أهمية قصوى تتمثّل بالخصوص في "التعامل مع مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية"، و"فعالية دواء الميتفورمين" (أحد أشهر أدوية السكري)، و"الوقاية من جلطات الأوردة لدى المرأة"، و"وضع التبرع بالأعضاء وزرعها في تونس" و"اختيار أدوية "الستاتينات" (أدوية تستخدم بشكل أساسي لخفض مستويات الكوليسترول الضار) في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.كما سيتم خلال اليوم الأوّل من المؤتمر التطرّق لمواضيع "اضطرابات النوم وحلولها" و" متلازمة القولون العصبي"، و"التغذية الدقيقة الخاصة بكبار السن"، و"المقاربات العلاجية الجديدة للصداع النصفي" (الشقيقة ) ، الى جانب "اضطراب فرط الحركة ونقص الإنتباه لدى البالغين"، باعتباره اضطرابا لا يزال غير معروف بما فيه الكفاية، حسب ما بينته القَمَرتي.و لفتت الكاتبة العامة للجمعية التونسية لطب العائلة إلى ان جدول أعمال اليوم الثاني من المؤتمر سيشمل بالخصوص تنظيم ورش عمل تطبيقية تهم مواضيع "التعامل مع السمنة المقاومة لفقدان الوزن" و"سلس البول لدى كبار السن" و"الأمراض الجلدية الشائعة عند الأطفال" و"الحالات الإسعافية البولية والحروق".كما سيتم إثراء هذا المؤتمر بتنظيم نقاشات علمية حول مواضيع "استخدام الذكاء الإصطناعي في البحث الطبي" والميزوثيرابي والعلاج بالأكسجين"، و"مرافقة المريض في نهاية الحياة" و"أمراض جلدية القدم والتربية الجنسية للمراهق".وأشارت القَمَرتي إلى أن هذا المؤتمر سيشكل فرصة للإعلان عن فتح المجال للتسجيل في دورات تكوينية مهنية مستمرة حول مواضيع "الإسعافات في العيادة الخارجية"، و"الأمراض الجلدية لطبيب العائلة"، و"أمراض النساء والتوليد في الخط الأول ".يذكر أن الجمعية التونسية لطب العائلة هي جمعية علمية تأسست سنة 2006 في تونس، وتركز على تعزيز وتطوير طب العائلة في البلاد. ويُعرف طب العائلة، أو الطب العام، بأنه تخصص طبي يركز على الرعاية الصحية الأولية وعلى التكفل الشامل بالمرضى.