Babnet   Latest update 21:24 Tunis

جلسة عمل لمتابعة تنفيذ برنامج التعاون النموذجي بين تونس والكيبيك في مجال التكوين المهني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d6ec956b7875.85134468_eoilmgnpqfhjk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 20:41 قراءة: 1 د, 11 ث
      
مثل تنفيذ برنامج التعاون النموذجي بين تونس والكيبيك في مجال التكوين عن بعد وتكوين المكونين وإدراج المهارات الحياتية في برامج التكوين محور جلسة عمل جمعت، اليوم الجمعة، كلا من وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ومديرة مكتب الكيبيك بالرباط مريم باكات كوتا.
 
وشدد الوزير على انفتاح الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر على كل التجارب الناجحة في مجال التكوين المهني الأساسي والمستمر وهندسة التكوين وتكوين المكوّنين للإستئناس بها، حسب بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.

 

وثمّن الوزير، النتائج المحققة في إطار المشروع النموذجي المشترك في مجال التكوين المهني الأساسي عن بعد في اختصاصات منظرة وبرنامج تطوير قدرات المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين في مجال إرساء المهارات الحياتية في برامج التكوين المهني وإعداد أدلة بيداغوجية خاصة بالمكونين في المجال.
 
كما قدم الوزير موجزا لبرنامج عمل الوزارة في مجال تجديد وتطوير مقاربات تسيير وحوكمة قطاع التّكوين المهني وتجديد الرؤية في ضبط المنهجيات المتعلقة بهندسة التكوين والتجديد البيداغوجي، مؤكدا أنّ التكوين المهني اليوم في تونس هو خيار إستراتيجي وقاطرة لتحقيق التنمية والتشغيل.
 
ومن جهتها، أشادت مديرة مكتب الكيببك بالرباط بمستوى التعاون المشترك في تنفيذ برنامج التعاون النموذجي، معربة عن إستعداد المكتب لبحث مجالات تعاون وشراكة جديدة  لتثمين التكوين المهني وتطوير مقاربات ومنهجيات العمل.  
 
وحضر جلسة العمل المدير العام للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالوزارة منير الدخلي ومنسق مشروع التعاون بين الوزارة واتحاد المعاهد الإعدادية بمقاطعة الكيبك بكندا عبد الكريم العوماري وممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سعيدة بوجلال.
 
خميس


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315541


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:35
12:18
06:10
04:44
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
28°-21
27°-20
29°-20
28°-22
  • Avoirs en devises
    24793,6

  • (26/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41625 DT        1$ =2,91565 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/09)   1117,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    