جلسة عمل لمتابعة تنفيذ برنامج التعاون النموذجي بين تونس والكيبيك في مجال التكوين المهني

مثل تنفيذ برنامج التعاون النموذجي بين تونس والكيبيك في مجال التكوين عن بعد وتكوين المكونين وإدراج المهارات الحياتية في برامج التكوين محور جلسة عمل جمعت، اليوم الجمعة، كلا من وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ومديرة مكتب الكيبيك بالرباط مريم باكات كوتا.



وشدد الوزير على انفتاح الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر على كل التجارب الناجحة في مجال التكوين المهني الأساسي والمستمر وهندسة التكوين وتكوين المكوّنين للإستئناس بها، حسب بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.

