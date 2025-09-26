جلسة عمل لمتابعة تنفيذ برنامج التعاون النموذجي بين تونس والكيبيك في مجال التكوين المهني
مثل تنفيذ برنامج التعاون النموذجي بين تونس والكيبيك في مجال التكوين عن بعد وتكوين المكونين وإدراج المهارات الحياتية في برامج التكوين محور جلسة عمل جمعت، اليوم الجمعة، كلا من وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد ومديرة مكتب الكيبيك بالرباط مريم باكات كوتا.
وشدد الوزير على انفتاح الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر على كل التجارب الناجحة في مجال التكوين المهني الأساسي والمستمر وهندسة التكوين وتكوين المكوّنين للإستئناس بها، حسب بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وشدد الوزير على انفتاح الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر على كل التجارب الناجحة في مجال التكوين المهني الأساسي والمستمر وهندسة التكوين وتكوين المكوّنين للإستئناس بها، حسب بلاغ صادر مساء اليوم عن وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وثمّن الوزير، النتائج المحققة في إطار المشروع النموذجي المشترك في مجال التكوين المهني الأساسي عن بعد في اختصاصات منظرة وبرنامج تطوير قدرات المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين في مجال إرساء المهارات الحياتية في برامج التكوين المهني وإعداد أدلة بيداغوجية خاصة بالمكونين في المجال.
كما قدم الوزير موجزا لبرنامج عمل الوزارة في مجال تجديد وتطوير مقاربات تسيير وحوكمة قطاع التّكوين المهني وتجديد الرؤية في ضبط المنهجيات المتعلقة بهندسة التكوين والتجديد البيداغوجي، مؤكدا أنّ التكوين المهني اليوم في تونس هو خيار إستراتيجي وقاطرة لتحقيق التنمية والتشغيل.
ومن جهتها، أشادت مديرة مكتب الكيببك بالرباط بمستوى التعاون المشترك في تنفيذ برنامج التعاون النموذجي، معربة عن إستعداد المكتب لبحث مجالات تعاون وشراكة جديدة لتثمين التكوين المهني وتطوير مقاربات ومنهجيات العمل.
وحضر جلسة العمل المدير العام للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالوزارة منير الدخلي ومنسق مشروع التعاون بين الوزارة واتحاد المعاهد الإعدادية بمقاطعة الكيبك بكندا عبد الكريم العوماري وممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سعيدة بوجلال.
خميس
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315541