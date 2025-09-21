الرابطة 1 : نجم المتلوي يسطع امام النادي الافريقي وتعادل ابيض بين اتحاد بن قردان وشبيبة العمران

شهدت الدفعة الثانية من مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مساء الأحد، مفاجأة مدوّية تمثلت في فوز نجم المتلوي على النادي الإفريقي بهدف دون رد، في لقاء احتضنه الملعب البلدي بالمتلوي.



فوز ثمين للمتلوي



تعادل بلا أهداف في بن قردان



نتائج الدفعة الثانية



بقية نتائج الجولة (الدفعة الأولى)



الترتيب المؤقت (بعد الدفعة الثانية)



البرنامج الختامي للدفعة الثالثة – الأربعاء 24 سبتمبر 2025



نجح أبناء المدربفي استغلال أسبقية الميدان والضغط المبكر، حيث افتتح المهاجمالنتيجة منذ الدقيقة 10 بعد خطأ دفاعي جسيم. ولم يتمكن النادي الإفريقي من العودة في المباراة، خصوصًا بعد طرد اللاعبفي الدقيقة 39، مما عقد مهمته أمام منافس صلب.وكاد فريق باب الجديد أن يعدل النتيجة في الدقيقة 83 من ركلة جزاء سددها، لكن الحارستألق وتصدى لها ببراعة. بهذا الانتصار، رفع نجم المتلوي رصيده إلىليلتحق مؤقتًا بالترجي الرياضي في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النادي الإفريقي عندفي المرتبة الثالثة.في المباراة الثانية، اكتفىبتعادل سلبي، فرفع الأول رصيده إلىمقابللشبيبة العمران.* نجم المتلوي 1 – 0 النادي الإفريقي* اتحاد بن قردان 0 – 0 شبيبة العمران* شبيبة القيروان 1 – 4 الترجي الجرجيسي* مستقبل قابس 0 – 0 النادي الصفاقسي1. الترجي الجرجيسي –2. الملعب التونسي –3. النادي الإفريقي –4. الترجي الرياضي –5. نجم المتلوي –6. الاتحاد المنستيري –7. شبيبة القيروان –8. النادي الصفاقسي –9. النادي البنزرتي –10. شبيبة العمران –11. مستقبل المرسى –12. اتحاد بن قردان –13. مستقبل قابس –14. النجم الساحلي –15. مستقبل سليمان –16. الأولمبي الباجي –* الترجي الرياضي – الأولمبي الباجي (ملعب حمادي العقربي برادس)* الملعب التونسي – مستقبل المرسى (ملعب باردو)* مستقبل سليمان – النجم الساحلي (ملعب بئر بورقبة)* الاتحاد المنستيري – النادي البنزرتي (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)