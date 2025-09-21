الرابطة 1 : نجم المتلوي يسطع امام النادي الافريقي وتعادل ابيض بين اتحاد بن قردان وشبيبة العمران
شهدت الدفعة الثانية من مباريات الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مساء الأحد، مفاجأة مدوّية تمثلت في فوز نجم المتلوي على النادي الإفريقي بهدف دون رد، في لقاء احتضنه الملعب البلدي بالمتلوي.
فوز ثمين للمتلوي
نجح أبناء المدرب عماد بن يونس في استغلال أسبقية الميدان والضغط المبكر، حيث افتتح المهاجم أحمد أولاد باهية النتيجة منذ الدقيقة 10 بعد خطأ دفاعي جسيم. ولم يتمكن النادي الإفريقي من العودة في المباراة، خصوصًا بعد طرد اللاعب شرف الدين عون في الدقيقة 39، مما عقد مهمته أمام منافس صلب.
وكاد فريق باب الجديد أن يعدل النتيجة في الدقيقة 83 من ركلة جزاء سددها فراس شواط، لكن الحارس حمزة بن شريفية تألق وتصدى لها ببراعة. بهذا الانتصار، رفع نجم المتلوي رصيده إلى 11 نقطة ليلتحق مؤقتًا بالترجي الرياضي في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد النادي الإفريقي عند 13 نقطة في المرتبة الثالثة.
تعادل بلا أهداف في بن قردانفي المباراة الثانية، اكتفى اتحاد بن قردان وشبيبة العمران بتعادل سلبي، فرفع الأول رصيده إلى 6 نقاط مقابل 8 نقاط لشبيبة العمران.
نتائج الدفعة الثانية* نجم المتلوي 1 – 0 النادي الإفريقي
* اتحاد بن قردان 0 – 0 شبيبة العمران
بقية نتائج الجولة (الدفعة الأولى)* شبيبة القيروان 1 – 4 الترجي الجرجيسي
* مستقبل قابس 0 – 0 النادي الصفاقسي
الترتيب المؤقت (بعد الدفعة الثانية)1. الترجي الجرجيسي – 16 نقطة
2. الملعب التونسي – 14 نقطة
3. النادي الإفريقي – 13 نقطة
4. الترجي الرياضي – 11 نقطة
5. نجم المتلوي – 11 نقطة
6. الاتحاد المنستيري – 10 نقاط
7. شبيبة القيروان – 10 نقاط
8. النادي الصفاقسي – 9 نقاط
9. النادي البنزرتي – 8 نقاط
10. شبيبة العمران – 8 نقاط
11. مستقبل المرسى – 7 نقاط
12. اتحاد بن قردان – 6 نقاط
13. مستقبل قابس – 6 نقاط
14. النجم الساحلي – 5 نقاط
15. مستقبل سليمان – 4 نقاط
16. الأولمبي الباجي – 2 نقطة
البرنامج الختامي للدفعة الثالثة – الأربعاء 24 سبتمبر 2025* الترجي الرياضي – الأولمبي الباجي (ملعب حمادي العقربي برادس)
* الملعب التونسي – مستقبل المرسى (ملعب باردو)
* مستقبل سليمان – النجم الساحلي (ملعب بئر بورقبة)
* الاتحاد المنستيري – النادي البنزرتي (ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير)
