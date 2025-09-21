Babnet   Latest update 11:44 Tunis

تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfd38bb79b76.18565055_fejnkioqgphml.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Septembre 2025 - 11:26 قراءة: 0 د, 54 ث
      
وات - (من مبعوث "وات" هادي الحريزي ) - شاركت تونس في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي، الذي انعقد بالعاصمة الصينية بكين، الجمعة المنقضي، واهتم بموضوع "تعميق التعلّم المتبادل بين الحضارات وتعزيز التعاون الثقافي والسياحي".

وضم الوفد التونسي، ممثلين عن وزارتي السياحة والشؤون الثقافية، حيث قدمت المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة السياحة، منى المثلوثي غليس، مداخلة حول التجربة التونسية في توظيف المخزون الحضاري والثقافي للترويج للسياحة البديلة.



من جانبها، استعرضت نائبة مدير التعاون الدولي بوزارة الشؤون الثقافية، نسرين دخيل، واقع وآفاق التعاون التونسي الصيني في المجال الثقافي.

وعلى هامش المؤتمر، عقد الوفد التونسي، سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الصينيين، تم خلالها بحث سبل تبادل الخبرات واستثمار المخزون الثقافي والسياحي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على تشجيع المستثمرين الصينيين على إطلاق مشاريع سياحية كبرى في تونس وعقد شراكات مع نظرائهم التونسيين.

بدوره، أجرى سفير تونس ببكين، عادل العربي، لقاءات مع مسؤولين صينيين ورؤساء الوفود العربية، تم خلالها بحث آليات تعزيز التعاون العربي الصيني في قطاعي السياحة والثقافة.

وجاءت هذه المشاركة في إطار حرص تونس على تعزيز التعاون مع الصين وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات الثقافية والسياحية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315203


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 21 سبتمبر 2025 | 29 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:46
18:20
15:41
12:19
06:06
04:40
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet32°
32° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
34°-21
32°-22
26°-22
27°-22
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    