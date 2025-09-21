تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي

وات - (من مبعوث "وات" هادي الحريزي ) - شاركت تونس في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي، الذي انعقد بالعاصمة الصينية بكين، الجمعة المنقضي، واهتم بموضوع "تعميق التعلّم المتبادل بين الحضارات وتعزيز التعاون الثقافي والسياحي".



وضم الوفد التونسي، ممثلين عن وزارتي السياحة والشؤون الثقافية، حيث قدمت المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة السياحة، منى المثلوثي غليس، مداخلة حول التجربة التونسية في توظيف المخزون الحضاري والثقافي للترويج للسياحة البديلة.



من جانبها، استعرضت نائبة مدير التعاون الدولي بوزارة الشؤون الثقافية، نسرين دخيل، واقع وآفاق التعاون التونسي الصيني في المجال الثقافي.وعلى هامش المؤتمر، عقد الوفد التونسي، سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الصينيين، تم خلالها بحث سبل تبادل الخبرات واستثمار المخزون الثقافي والسياحي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على تشجيع المستثمرين الصينيين على إطلاق مشاريع سياحية كبرى في تونس وعقد شراكات مع نظرائهم التونسيين.بدوره، أجرى سفير تونس ببكين، عادل العربي، لقاءات مع مسؤولين صينيين ورؤساء الوفود العربية، تم خلالها بحث آليات تعزيز التعاون العربي الصيني في قطاعي السياحة والثقافة.وجاءت هذه المشاركة في إطار حرص تونس على تعزيز التعاون مع الصين وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات الثقافية والسياحية.