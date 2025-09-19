رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd821bf21c23.22618801_gihqmlefponkj.jpg width=100 align=left border=0>

يشدّ الترجي الرياضي التونسي، اليوم الجمعة، الرحال إلى النيجر على متن رحلة خاصة، استعدادًا لمباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم أمام فريق القوات المسلحة النيجري، والمقررة يوم الأحد القادم بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.



وسيخوض فريق باب سويقة المواجهة في غياب المهاجم الجزائري يوسف البلايلي الذي تخلّف عن السفر بعد إصابته بنزلة برد حادة، وفق ما أعلن عنه النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

