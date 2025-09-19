Babnet   Latest update 18:24 Tunis

رابطة أبطال إفريقيا: الترجي يتجه إلى النيجر لمواجهة القوات المسلحة بغياب البلايلي

Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 16:35
      
يشدّ الترجي الرياضي التونسي، اليوم الجمعة، الرحال إلى النيجر على متن رحلة خاصة، استعدادًا لمباراة ذهاب الدور التمهيدي الأول من رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم أمام فريق القوات المسلحة النيجري، والمقررة يوم الأحد القادم بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

وسيخوض فريق باب سويقة المواجهة في غياب المهاجم الجزائري يوسف البلايلي الذي تخلّف عن السفر بعد إصابته بنزلة برد حادة، وفق ما أعلن عنه النادي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.



قائمة اللاعبين المدعوين

* حراسة المرمى: البشير بن سعيد – أمان الله مميش – الصدقي الدبشي
* خط الدفاع والوسط والهجوم: محمد بن علي – ابراهيما كايتا – محمد أمين توغاي – ياسين مرياح – حمزة الجلاصي – محمد أمين بن حميدة – نضال العيفي – أوغبيلو – خليل القنيشي – عبد الرحمان كوناتي – حسام تقا – هيثم ضو – شهاب الجبالي – يان ساس – كسيلة بوعالية – أشرف الجبري – أحمد بوعصيدة – أبوبكر دياكيتي.

ويطمح الترجي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار، تضعه في موقع مريح قبل خوض لقاء الإياب بتونس، في مسابقة يسعى من خلالها لاستعادة بريقه القاري.


Indicateurs
