الملعب التونسي يتعاقد مع المهاجم السنغالي بوبكر جونيور كامارا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cd04fd0a44b3.82856249_eghopjfmlqkin.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 08:22
      
اعلن الملعب التونسي تعاقده مع مع متوسط الميدان الهجومي السينيغالي بوبكر جونيور كامارا (23 عاما) إلى غاية 2028.
ويسعى الملعب التونسي الى اثراء رصيده البشري وتعويض مغادرة ثلاث ركائز اساسية، ويتعلق الامر بكل من لاعب الرواق الهجومي خليل العياري المعار الى الفريق الرديف لباريس سان جرمان الفرنسي والمدافع ادم عروس المنتقل الى قاسم باشا التركي ولاعب الارتكاز الرواندي بونور موغيشا الذي تحول الى المصري البورسعيدي.
وحقق الملعب التونسي انطلاقة واعدة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بتحقيقه اربعة انتصارات وتعادلين ليتصدر جدول الترتيب العام برصيد 14 نقطة.

ويلاقي فريق باردو غدا السبت على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة السابعة مساء النادي الرياضي الثقافي الموريتاني لحساب ذهاب الدور الاول لكاس الكونفدرالية الافريقية.


