الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cc3e2aef5ea5.51668772_kgpofenjlqmhi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 18:13
      
اختتمت مساء اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بفوز مستقبل المرسى على ضيفه مستقبل سليمان بهدف نظيف سجّله أحمد الحضري في الدقيقة 60 بملعب عبد العزيز الشتيوي.

وبهذا الانتصار، رفع مستقبل المرسى رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد مستقبل سليمان عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.



النتائج الكاملة للجولة السادسة

* الخميس 18 سبتمبر

* مستقبل المرسى 1 – مستقبل سليمان 0
* الأربعاء 17 سبتمبر

* شبيبة العمران 0 – النادي الإفريقي 3
* النادي البنزرتي 3 – مستقبل قابس 0
* النادي الصفاقسي 2 – اتحاد بن قردان 1
* الترجي الجرجيسي 0 – الاتحاد المنستيري 1
* الثلاثاء 16 سبتمبر

* الترجي الرياضي 2 – نجم المتلوي 0
* الأولمبي الباجي 1 – الملعب التونسي 2
* النجم الساحلي 2 – شبيبة القيروان 3

الترتيب بعد الجولة السادسة

1. الملعب التونسي – 14 نقطة
2. النادي الإفريقي – 13 ن
3. الترجي الجرجيسي – 13 ن
4. الترجي الرياضي – 11 ن
5. الاتحاد المنستيري – 10 ن
6. شبيبة القيروان – 10 ن
7. النادي الصفاقسي – 8 ن
8. النادي البنزرتي – 8 ن
9. نجم المتلوي – 8 ن
10. مستقبل المرسى – 7 ن
11. شبيبة العمران – 7 ن
12. النجم الساحلي – 5 ن
13. اتحاد بن قردان – 5 ن
14. مستقبل قابس – 5 ن
15. مستقبل سليمان – 4 ن
16. الأولمبي الباجي – 2 ن


