الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر

اختتمت مساء اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بفوز مستقبل المرسى على ضيفه مستقبل سليمان بهدف نظيف سجّله أحمد الحضري في الدقيقة 60 بملعب عبد العزيز الشتيوي.



وبهذا الانتصار، رفع مستقبل المرسى رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد مستقبل سليمان عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

