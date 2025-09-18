Babnet   Latest update 11:32 Tunis

ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cbd1b8dd23d6.67534611_lijhqfknmopeg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025
      
قفز المنتخب التونسي لكرة القدم ثلاثة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، ليتقدم إلى المرتبة 46 عالميا بعد أن كان يحتل المركز 49 في الترتيب السابق الصادر يوم 10 جويلية الفارط.

وعلى الصعيد القاري، جاء منتخب نسور قرطاج في المركز السابع إفريقيا خلف كل من المغرب (11 عالميا)، السنيغال (18)، مصر (35)، الجزائر (38)، كوت ديفوار (44) ونيجيريا (45).



ويذكر أن المنتخب التونسي ضمن تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد فوزه على غينيا الاستوائية 1-0 في مالابو يوم 8 سبتمبر الجاري ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية، وذلك بعد أن انتصر في الجولة السابعة على ليبيريا في ملعب حمادي العقربي برادس بثلاثية نظيفة.

وفي المقابل، خسر المنتخب التونسي الرديف وديًّا أمام نظيره المصري في مباراتين جرتا يومي 6 و9 سبتمبر بنتيجة 0-1 و0-3.

وعلى المستوى العالمي، انتزع المنتخب الإسباني صدارة الترتيب من الأرجنتين التي تراجعت إلى المركز الثالث، بينما جاء المنتخب الفرنسي ثانيا، يليه المنتخب الإنجليزي رابعا، فالبرتغالي خامسا والبرازيلي سادسا. أما المراتب من السابعة إلى العاشرة فقد آلت على التوالي إلى هولندا، بلجيكا، كرواتيا وإيطاليا.

ويصدر التحديث القادم لتصنيف الفيفا يوم 23 أكتوبر 2025.


الخميس 18 سبتمبر 2025 | 26 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:24
15:44
12:20
06:04
04:37
