ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا

قفز المنتخب التونسي لكرة القدم ثلاثة مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025، ليتقدم إلى المرتبة 46 عالميا بعد أن كان يحتل المركز 49 في الترتيب السابق الصادر يوم 10 جويلية الفارط.



وعلى الصعيد القاري، جاء منتخب نسور قرطاج في المركز السابع إفريقيا خلف كل من المغرب (11 عالميا)، السنيغال (18)، مصر (35)، الجزائر (38)، كوت ديفوار (44) ونيجيريا (45).



ويذكر أن المنتخب التونسي ضمن تأهله إلىبالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعد فوزه على غينيا الاستوائية 1-0 في مالابو يوم 8 سبتمبر الجاري ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية، وذلك بعد أن انتصر في الجولة السابعة على ليبيريا في ملعب حمادي العقربي برادس بثلاثية نظيفة.وفي المقابل، خسر المنتخب التونسي الرديف وديًّا أمام نظيره المصري في مباراتين جرتا يومي 6 و9 سبتمبر بنتيجة 0-1 و0-3.وعلى المستوى العالمي، انتزعصدارة الترتيب من الأرجنتين التي تراجعت إلى المركز الثالث، بينما جاء المنتخب الفرنسي ثانيا، يليه المنتخب الإنجليزي رابعا، فالبرتغالي خامسا والبرازيلي سادسا. أما المراتب من السابعة إلى العاشرة فقد آلت على التوالي إلى هولندا، بلجيكا، كرواتيا وإيطاليا.ويصدر التحديث القادم لتصنيف الفيفا يوم