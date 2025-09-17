شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025

ينطلق يوم غد الخميس 18 سبتمبر "شهر السينما الوثائقية" ويتواصل إلى غاية 12 أكتوبر في عدد من قاعات السينما في تونس الكبرى وبنزرت والحمامات ونابل والمهدية.

وسيكون انطلاق العروض في قاعة سيني مدار في ضاحية قرطاج مع فيلم "خرافة/ تصويرة" للمخرج صابر الزقوري وهو فيلم وثائقي طويل من إنتاج مشترك تونسي فرنسي مدته ساعة وست دقائق، وسيُعرض في مناسبة ثانية، يوم 20 سبتمبر ب"فضاء انشراح" بالحمامات.

ويتضمن برنامج الأسبوع الأول من التظاهرة تقديم ثلاثة أفلام وثائقية طويلة للجمهور في مناطق مختلفة، تتوزع هذه الأفلام كالتالي، فيلمان تونسيان وفيلم مغربي.



الفيلم التونسي الثاني بعد "خرافة/ تصويرة"، هو وثائقي "سودان يا غالي" لهند المدب وهو عمل وثائقي طويل، مدته 76 دقيقة، وقد أُنتج سنة 2024، وهو من إنتاج مشترك تونسي سوداني، وقد شارك في عديد المهرجانات الوطنية والدولية وعُرض ضمن قسم "دياسبورا" خلال فعاليات الدورة 35 من أيام قرطاج السينمائية، كما حاز على عديد الجوائز من بينها الجائزة الكبرى لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة (من 2 إلى 7 ماي 2025)، وسيُعرض هذا العمل في ثلاثة مواعيد، الأول يوم 19 سبتمبر في سينما "باتي- جيان تونس سيتي".أما الموعد الثاني لفيلم "سودان يا غالي" فسيكون مع جمهور المهدية في سهرة 20 سبتمبر في "سيني ألفا"، ويعرض الفيلم في موعد ثالث يوم 21 سبتمبر أما جمهور قاعة "سينيمدار"- قرطاج.الفيلم المغربي "أمك" لسميرة المزغباتي، من إنتاج مغربي بلجيكي، وهو فيلم حائز على العديد من الجوائز الدولية من بينها جائزة مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة بمهرجان عمان السينمائي الدولي في دورته السادسة (من 2 إلى 10 جويلية 2025).وسيتم عرض هذا العمل في أربعة مواعيد ، الأول في بنزرت في سهرة 19 سبتمبر في "قاعة الماجستيك"، والثاني يوم 20 سبتمبر في قرطاج، ثم سيُعرض يوم 21 سبتمبر في منطقتي، الحمامات، في فضاء "فوس نوت" ، وفي نابل ب"فضاء جيلان".وستكون عروض الأفلام مشفوعة بنقاشات مفتوحة مع مخرجي هذه الأفلام، وضمن هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية الصدى السينمائي بالشراكة مع شركة "هكا للتوزيع"، ستتم برمجة عدد من "الماستر كلاس" لفائدي محترفي وهواة صناعة الأفلام.