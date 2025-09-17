قابس: دعوة المؤسسات الصناعية الى الالتزام بالمعايير المعتمدة في مجال التلوث الهوائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662691cc5097a1.35835146_ljkfonphigemq.jpg width=100 align=left border=0>

مثل الوضع البيئي بالمنطقة الصناعية بقابس، وخاصة في الجانب المتعلق منه بالتلوث الهوائي، محور اهتمام جلسة عمل انعقدت اليوم الاربعاء، بمقر الولاية باشراف والي الجهة رضوان نصيبي، وحضور المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد الناصر الجلجلي.



وضمت هذه الجلسة، عددا من المسؤولين عن المؤسسات الصناعية، وفي مقدمتها المجمع الكيميائي التونسي، وخبراء من الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمصالح الجهوية المعنية والقيادات الأمنية، تم خلالها الوقوف على الاخلالات البيئية المسجلة بالمنطقة الصناعية، وما ينجم عنها من تلوث هوائي، كانت له انعكاسات سلبية على صحة العديد من المواطنين.

