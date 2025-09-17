قابس: دعوة المؤسسات الصناعية الى الالتزام بالمعايير المعتمدة في مجال التلوث الهوائي
مثل الوضع البيئي بالمنطقة الصناعية بقابس، وخاصة في الجانب المتعلق منه بالتلوث الهوائي، محور اهتمام جلسة عمل انعقدت اليوم الاربعاء، بمقر الولاية باشراف والي الجهة رضوان نصيبي، وحضور المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد الناصر الجلجلي.
وضمت هذه الجلسة، عددا من المسؤولين عن المؤسسات الصناعية، وفي مقدمتها المجمع الكيميائي التونسي، وخبراء من الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمصالح الجهوية المعنية والقيادات الأمنية، تم خلالها الوقوف على الاخلالات البيئية المسجلة بالمنطقة الصناعية، وما ينجم عنها من تلوث هوائي، كانت له انعكاسات سلبية على صحة العديد من المواطنين.
وضمت هذه الجلسة، عددا من المسؤولين عن المؤسسات الصناعية، وفي مقدمتها المجمع الكيميائي التونسي، وخبراء من الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمصالح الجهوية المعنية والقيادات الأمنية، تم خلالها الوقوف على الاخلالات البيئية المسجلة بالمنطقة الصناعية، وما ينجم عنها من تلوث هوائي، كانت له انعكاسات سلبية على صحة العديد من المواطنين.
وتمت في هذه الجلسة، دعوة المؤسسات الصناعية وفي مقدمتها المؤسسات الملوثة، الى اعداد برنامج تدخل سريع وواقعي في ظرف لا يتجاز الأسبوعين، للحيلولة دون تكرر الحوادث البيئية التي شهدتها المنطقة الصناعية خلال الفترة الاخيرة.
وأكد الوالي أن البرامج التي ستقدمها المؤسسات الصناعية، ستكون محل متابعة لصيقة ، وأن المؤسسات مدعوة لتحمل مسؤوليتها كاملة في المجال البيئي وملزمة بعدم تجاوز المعايير المعمول بها في هذا المجال.
من جهته، بين المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط، أن المؤسسات الصناعية مطالبة بتقديم برامجها للمحافظة على نوعية الهواء، مؤكدا استعداد الوكالة لتقديم الاحاطة الفنية اللازمة لتك المؤسسات.
وكان عدد من المواطنين من مدينة غنوش قد تعرضوا خلال الليلة الماضية وفي ليالي سابقة الى الاختناق بسبب التلوث الناجم عن الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي، مما استوجب نقلهم الى مركز الصحة الأساسية بهذه المدينة لتلقي الاسعافات اللازمة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314999