هيئة الانتخابات تنشر نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة المقرر يوم 28 سبتمبر الجاري
نشرت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم السبت على صفحتها الرسمية، نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بالدائرة الانتخابية القواسم الغربية بمعتمدية شربان من ولاية المهدية، الذي سينتظم يوم الأحد 28 سبتمبر الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.
وتضمن نموذج الوثيقة مربعين بلونين مختلفين، يحمل الأول كلمة "نعم" (باللون الأخضر) ويحمل الثاني كلمة "لا" (باللون الأحمر)، حيث يختار الناخب إحدى الإجابتين ويضع داخل المربع علامة قاطع ومقطوع.
كما أوردت هيئة الانتخابات، قائمة تضمنت مركزي الاقتراع الذين سيحتضنان عملية التصويت على سحب الوكالة، وهما المدرسة الابتدائية القواسم والمدرسة الابتدائية حي الرياض القواسم بالدائرة الانتخابية القواسم الغربية، مذكّرة بأنه يمكن التثبت من مركز الاقتراع عبر الاتصال ب : 195رقم ب.ت.و#
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أفاد في لقاء إعلامي عقده يوم 9 سبتمبر الجاري، بأن الهيئة تلقت عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان عن عمادة القواسم الغربية "محمد الهادي بن براهيم فرحات" بتاريخ 29 ماي 2025 وقبلتها بتاريخ 11 جويلية الماضي لاستيفائها الشروط القانونية، ومنها توفر إمضاءات عشر الناخبين المسجلين بالدائرة الإنتخابية على الأقل.
وأضاف أن الهيئة، اتخذت الإجراءات التنظيمية المطلوبة، ومنها تعليق لافتات تحسيسية وتحيين السجل الانتخابي وضبطه (3317 ناخبا بالمعتمدية المعنية بعملية الاقتراع) وتنظيم لقاءات تكوينية وتحديد موعد الحملة الدعائية بين 6 سبتمبر و26 سبتمبرالجاري، بمشاركة طرفي العملية وهما الداعمين لسحب الوكالة والمعارضين لسحبها وعلى رأسهم النائب المعني، الى جانب تحديد مركزي التصويت وموعد التصويت.
