Babnet   Latest update 18:17 Tunis

هيئة الانتخابات تنشر نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة المقرر يوم 28 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c59a2e7d70d9.53734711_mkjogneiflqhp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 17:21 قراءة: 1 د, 9 ث
      
نشرت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم السبت على صفحتها الرسمية، نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بالدائرة الانتخابية القواسم الغربية بمعتمدية شربان من ولاية المهدية، الذي سينتظم يوم الأحد 28 سبتمبر الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.

وتضمن نموذج الوثيقة مربعين بلونين مختلفين، يحمل الأول كلمة "نعم" (باللون الأخضر) ويحمل الثاني كلمة "لا" (باللون الأحمر)، حيث يختار الناخب إحدى الإجابتين ويضع داخل المربع علامة قاطع ومقطوع.



كما أوردت هيئة الانتخابات، قائمة تضمنت مركزي الاقتراع الذين سيحتضنان عملية التصويت على سحب الوكالة، وهما المدرسة الابتدائية القواسم والمدرسة الابتدائية حي الرياض القواسم بالدائرة الانتخابية القواسم الغربية، مذكّرة بأنه يمكن التثبت من مركز الاقتراع عبر الاتصال ب : 195رقم ب.ت.و#

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أفاد في لقاء إعلامي عقده يوم 9 سبتمبر الجاري، بأن الهيئة تلقت عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بشربان عن عمادة القواسم الغربية "محمد الهادي بن براهيم فرحات" بتاريخ 29 ماي 2025 وقبلتها بتاريخ 11 جويلية الماضي لاستيفائها الشروط القانونية، ومنها توفر إمضاءات عشر الناخبين المسجلين بالدائرة الإنتخابية على الأقل.

وأضاف أن الهيئة، اتخذت الإجراءات التنظيمية المطلوبة، ومنها تعليق لافتات تحسيسية وتحيين السجل الانتخابي وضبطه (3317 ناخبا بالمعتمدية المعنية بعملية الاقتراع) وتنظيم لقاءات تكوينية وتحديد موعد الحملة الدعائية بين 6 سبتمبر و26 سبتمبرالجاري، بمشاركة طرفي العملية وهما الداعمين لسحب الوكالة والمعارضين لسحبها وعلى رأسهم النائب المعني، الى جانب تحديد مركزي التصويت وموعد التصويت.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314789


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet30°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
36°-23
34°-23
33°-23
35°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    