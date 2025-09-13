هيئة الانتخابات تنشر نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة المقرر يوم 28 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c59a2e7d70d9.53734711_mkjogneiflqhp.jpg width=100 align=left border=0>

نشرت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم السبت على صفحتها الرسمية، نموذج ورقة التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بالدائرة الانتخابية القواسم الغربية بمعتمدية شربان من ولاية المهدية، الذي سينتظم يوم الأحد 28 سبتمبر الجاري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء.



وتضمن نموذج الوثيقة مربعين بلونين مختلفين، يحمل الأول كلمة "نعم" (باللون الأخضر) ويحمل الثاني كلمة "لا" (باللون الأحمر)، حيث يختار الناخب إحدى الإجابتين ويضع داخل المربع علامة قاطع ومقطوع.

