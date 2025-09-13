الشركة التونسية للكهرباء والغاز: انقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق بإقليم الكاف اليوم السبت وغدا الأحد

<img src=http://www.babnet.net/images/7/poteau2.jpg width=100 align=left border=0>

تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقطع التيار الكهربائي ببعض المناطق بإقليم الكاف، اليوم السبت وغدا الأحد ، وذلك في نطاق برنامجها الدوري لصيانة شبكات توزيع الكهرباء والغاز

وسيشمل انقطاع التيار الكهربائي، اليوم السبت، الكاف الشرقية وتحديدا منطقة الزعفران المحطة ومنطقة سيدي عمر ودوار الفراشيش،وذلك بداية من الساعة السابعة صباحا إلى غاية منتصف النهار

وسينقطع التيار الكهربائي غدا الأحد، بمعتمدية القلعة الخصبة، بكل من منطقة سيدي أحمد الصالح ومنطقة الخبابشة ومنطقة القدح ومدينة القلعة الخصبة وذلك بداية من الساعة السابعة صباحا إلى غاية منتصف النهار





وينتظر أن تتم عملية إرجاع التيار الكهربائي، وفق بلاغ صادر أمس الجمعة، عن الشركة، بصفة تدريجية حسب تقدم الأشغال ودون سابق إعلام