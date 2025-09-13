Babnet   Latest update 10:03 Tunis

تصريح / مشروع جسر بنزرت الجديد لم يواجه أي مشكل عقاري ،وقيمة تعويض أصحاب المنازل المزالة بلغت 45 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6595c16fc11690.17592309_emphkqoljfnig.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 09:06 قراءة: 0 د, 44 ث
      
وات - قالت المديرة العامة لوحدة إنجاز جسر بنزرت الجديد بوزارة التجهيز ليليا  السييفاوي، إن القيمة الجملية لتعويض أصحاب العقارات بعد إزالة مساكنهم من مسار الطرقات المرتبطة بجسر بنزرت الجديد، بلغت 45 مليون دينار
و لفتت المسؤولة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى  أن مشروع بنزرت الجديد لم يواجه أي مشكل عقاري ، على عكس ما اعتادت عليه مشاريع انجاز الطرقات
كما يتضمن المشروع تهيئة ست أحياء شعبية بالمعتمديات المتاخمة له،وتتمثل الأشغال في تعبيد حوالي 14 كلم من الطرقات مع تجهيزها بالإنارة العمومية وتبليط الأرصفة و مد حوالي 8 كلم من شبكات التطهير

و تشمل الأشغال أيضا،  إنجاز طريق سريعة ذات ممرين بطول 7ر4 كلم مجهزة ب3 محولات ،وهي محول مفترق الطريق الوطنية 8 والطريق السيارة أ4،بالإضافة إلى محول جرزونة الجنوبية ومدخل القطب التكنولوجي و محول جرزونة الشرقية و مدخل منزل عبد الرحمان

كما تتضمن الاشغال طريق سريعة ذات ممرين بطول 7ر2 كلم مجهزة بمحول و 4 جسور.


