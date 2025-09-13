تصريح / مشروع جسر بنزرت الجديد لم يواجه أي مشكل عقاري ،وقيمة تعويض أصحاب المنازل المزالة بلغت 45 مليون دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6595c16fc11690.17592309_emphkqoljfnig.jpg width=100 align=left border=0>

وات - قالت المديرة العامة لوحدة إنجاز جسر بنزرت الجديد بوزارة التجهيز ليليا السييفاوي، إن القيمة الجملية لتعويض أصحاب العقارات بعد إزالة مساكنهم من مسار الطرقات المرتبطة بجسر بنزرت الجديد، بلغت 45 مليون دينار

و لفتت المسؤولة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى أن مشروع بنزرت الجديد لم يواجه أي مشكل عقاري ، على عكس ما اعتادت عليه مشاريع انجاز الطرقات

كما يتضمن المشروع تهيئة ست أحياء شعبية بالمعتمديات المتاخمة له،وتتمثل الأشغال في تعبيد حوالي 14 كلم من الطرقات مع تجهيزها بالإنارة العمومية وتبليط الأرصفة و مد حوالي 8 كلم من شبكات التطهير

