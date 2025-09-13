ميناء بنزرت منزل بورقيبة التجاري.. الخصوصية والمؤشرات
وات - يقع ميناء بنزرت- منزل بورقيبة على محور المسلك البحري الرابط بين مضيق جبل طارق وقناة السويس من جهة ويلعب دورا فاعلا في مجال النمو الاجتماعي والاقتصادي بمدينة بنزرت بفضل تواجده على مقربة من جنوب أوروبا.
ويتكون الميناء التجاري ببنزرت منزل بورقيبة من موقعين هما موقع بنزرت و موقع منزل بورقيبة، كما يبلغ العدد الجملي للأرصفته 12 رصيفا، منها 5 أرصفة تجارية و 7 أرصفة مختصة تشمل : الرصيف البيترولي أ ، الرصيف البيترولي ب، رصيف الحبوب، رصيف السكر، رصيف المعادن، رصيف الاسمنت، رصيف الفولاذ بمنزل بورقيبة.
وتتواجد بميناء بنزرت منزل بورقيبة حضيرة اصلاح للسفن ويوجد 4 أحواض جافة ويعتبر ميناء بنزرت منزل بورقيبة ميناء متعدد الاختصاصات ويتميز بنشاط المحروقات الذي يمثل أكثر من 50 بالمائة من مجمل نشاطه.
ويؤمن ميناء بنزرت منزل بورقيبة حوالي 20 بالمائة من جملة النشاط التجاري والعابر للمواني التجارية البحرية التونسية ويبلغ متوسط الحركة الجملية للبضائع حوالي 5.3 مليون طن سنويا بحوالي 50 ألف حاوية قياس 20 قدم.
ويرتبط بالميناء التجاري ببنزرت منزل بورقيبة نشاط مباشر لـ 7 شركات وطنية هي : الشركة التونسية لصناعات التكرير، ديوان الحبوب، شركة تونس للسكر، شركة تونس للمعادن، شركة اسمنت بنزرت، الشركة التونسية لصناعات الحديد الفولاذ، الشركة المتوسطية للإصلاحات تونس سي آم آر تي .
ويتواجد بالميناء منظومة للمراقبة المسافية دخلت حيز الاستغلال منذ سنة 2022، وهي تلعب دورا أساسيا في تأمين الميناء من الجهة البحرية والبرية يتمّ تسييرها من قبل أعوان مختصين في السلامة تمّ انتدابهم خصيصا لهذه المنظومة.
ويقوم ميناء بنزرت منزل بورقيبة، في طبيعة نشاطه، بمناولة مختلف أنواع البضائع منها البضائع السائبة الصلبة (الحبوب ومتشقاته) والبضائع العامة (الحديد، الخشب، الرخام) والبضائع السائبة السائلة (المحروقات، الزيوت، دبس السكر ..).
