ميناء بنزرت منزل بورقيبة التجاري.. الخصوصية والمؤشرات

وات - يقع ميناء بنزرت- منزل بورقيبة على محور المسلك البحري الرابط بين مضيق جبل طارق وقناة السويس من جهة ويلعب دورا فاعلا في مجال النمو الاجتماعي والاقتصادي بمدينة بنزرت بفضل تواجده على مقربة من جنوب أوروبا.

ويتكون الميناء التجاري ببنزرت منزل بورقيبة من موقعين هما موقع بنزرت و موقع منزل بورقيبة، كما يبلغ العدد الجملي للأرصفته 12 رصيفا، منها 5 أرصفة تجارية و 7 أرصفة مختصة تشمل : الرصيف البيترولي أ ، الرصيف البيترولي ب، رصيف الحبوب، رصيف السكر، رصيف المعادن، رصيف الاسمنت، رصيف الفولاذ بمنزل بورقيبة.

وتتواجد بميناء بنزرت منزل بورقيبة حضيرة اصلاح للسفن ويوجد 4 أحواض جافة ويعتبر ميناء بنزرت منزل بورقيبة ميناء متعدد الاختصاصات ويتميز بنشاط المحروقات الذي يمثل أكثر من 50 بالمائة من مجمل نشاطه.

