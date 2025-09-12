Babnet   Latest update 14:08 Tunis

وزير الإقتصاد والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية يوقعان على عدد من الإتفاقيات المالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c4097fd1c8e7.95314813_eioghmnflqkpj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 12:51
      
وقع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) Philippe Orliange الذي يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس و بحضور سفيرة فرنسا Anne Gueguen والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجة على خمسة اتفاقيات تمويل بمبلغ جملي قدره 54 مليون أورو اى ما يناهز 180 مليون دينار.

و تشمل هذه الإتفاقيات ثلاثة قروض بقيمة 42 مليون أورو اى ما يناهز 140 مليون دينار ستخصص لفائدة مشروع تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى من ذلك المرفأ المالي بتونس بالماء الصالح للشرب و مشروع تدعيم منظومة مياه الشرب بالوطن القبلي والساحل وصفاقس.

كما تشمل الاتفاقيات، هبتين بقيمة 12 مليون أورو اي ما يناهز 40 مليون دينار بما فيها 02 مليون اورو موجهة كدعم فني ، و تخص الهبة الأولى دعم برامج للتمكين الإقتصادي ، و الثانية لدعم التكوين المهني والتشغيل.


وأكد سمير عبد الحفيظ بالمناسبة على تميز التعاون القائم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية وعلى الحرص لمزيد تعزيزه وتنويعه في إطار اولويات تونس واهدافها التنموية ، مبرزا في هذا السياق اهمية المجالات المستفيدة من هذه التمويلات و ما تحظى به من إهتمام في البرامج والخطط التنموية لاسيما مجال الأمن المائي ومجال التمكين الإقتصادي وكذلك التكوين المهني وتطوير منظومته.
من جانبه أعرب Philippe Orliange عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين الجانبين ، مشيرا الى اهمية المجالات المستهدفة والى تأثيراتها الإيجابية المنتظرة خاصة على مستوى التزود بالمياه و على مستوى الإدماج الاجتماعي وتشغيل الشباب.
واعرب Philippe Orliange عن استعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لمواصلة دعم تونس في إطار المخطط التنموي 2026-2030.


0 de 0 commentaires pour l'article 314715


الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
