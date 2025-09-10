Babnet   Latest update 14:06 Tunis

قابس: المجلس المحلي بغنوش يطالب بفتح تحقيق حول اختناق أكثر من 30 مواطنا ومواطنة بغازات المنطقة الصناعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c164b1afa895.92730909_nekfimgojhqpl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Septembre 2025
      
تسببت غازات انبعثت من المنطقة الصناعية بقابس ليلة البارحة (الثلاثاء الاربعاء) في اصابة أكثر من 30 مواطنا ومواطنة من غنوش بالاختناق مما استوجب نقلهم الى مركز الصحة الأساسية بالجهة لتلقي الاسعافات اللازمة وفق ما جاء في بيان أصدره المجلس المحلي بغنوش.

وندّد المجلس المحلي بغنوش في بيانه الصادر الليلة الماضية بالانتهاكات البيئية الخطيرة التي تشهدها المنطقة والتي تمس حق المواطنين في العيش في بيئة سليمة وصحية وتعد خرقا للدستور والمواثيق الدولية مبينا أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يعرض حياة وسلامة الأهالي وخاصة الأطفال وكبار السن والمرضى الى الخطر.



وحمّل المجلس في ذات البيان الشركات الصناعية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عما يحدث من جرائم بيئية وصحية مطالبا بفتح تحقيق عاجل في هذه التجاوزات ومحاسبة المتسببين فيها مع الزام المؤسسات الصناعية باحترام المعايير البيئية والصحية مطالبا بنتائج البحث المتعلق بحادثة أفريل 2024 المماثلة لحادثة ليلة يوم 9 سبتمبر 2025.

وطالب المجلس بايجاد حل جذري ودائم للملف البيئي بتنفيذ القرارات السابقة والمتعلقة بتفكيك الوحدات الملوثة (المجلس الوزاري المنعقد في 29 جوان 2017 ) وبايجاد بدائل انتاج نظيفة تحترم الحق في الصحة والبيئة السليمة وباحداث لجنة جهوية مشتركة تضم المجتمع المدني والسلط المحلية وخبراء بيئيين لمتابعة الوضع البيئي والصحي بصفة دورية.

ودعا المجلس الى ضرورة الارتقاء بمركز الصحة الأساسية بغنوش الى مستشفى محلي وتمكينه من كل الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لتحسين خدماته والتكفل بالحالات الطارئة الناتجة عن التلوث الصناعي واطلاق برنامج وطني للعدالة البيئية بولاية قابس لحماية حق الأهالي في بيئة نظيفة وآمنة والى تعميم محطات مراقبة الهواء ونشر نتائجها للعموم بصفة شفافة الى جانب تخصيص صندوق للتعويضات لفائدة المتضررين من التلوث الصناعي يقع تمويله من الشركات الملوثة.

يشار الى أن حوادث الاختناق بالغازات المنبعثة من المنطقة الصناعية قد تكررت في السنوات الأخيرة حيث شهدت مناطق بوشمة وشاطئ السلام حوادث مماثلة للحادثة التي شهدتها الليلة الماضية مدينة غنوش.


الأربعاء 10 سبتمبر 2025
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:04
18:36
15:51
12:23
05:58
04:29
تونس
