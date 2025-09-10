قابس: المجلس المحلي بغنوش يطالب بفتح تحقيق حول اختناق أكثر من 30 مواطنا ومواطنة بغازات المنطقة الصناعية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c164b1afa895.92730909_nekfimgojhqpl.jpg width=100 align=left border=0>

تسببت غازات انبعثت من المنطقة الصناعية بقابس ليلة البارحة (الثلاثاء الاربعاء) في اصابة أكثر من 30 مواطنا ومواطنة من غنوش بالاختناق مما استوجب نقلهم الى مركز الصحة الأساسية بالجهة لتلقي الاسعافات اللازمة وفق ما جاء في بيان أصدره المجلس المحلي بغنوش.



وندّد المجلس المحلي بغنوش في بيانه الصادر الليلة الماضية بالانتهاكات البيئية الخطيرة التي تشهدها المنطقة والتي تمس حق المواطنين في العيش في بيئة سليمة وصحية وتعد خرقا للدستور والمواثيق الدولية مبينا أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه أن يعرض حياة وسلامة الأهالي وخاصة الأطفال وكبار السن والمرضى الى الخطر.

