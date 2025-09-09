استعدادات هيئة الإنتخابات للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية شربان بولاية المهدية في 28 سبتمبر.. والإطار الدستوري والقانوني للعملية

تنظم الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، يوم الأحد 28 سبتمبر الجاري، عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية شربان من ولاية المهدية، إثر إمضاء مواطنين على عريضة تطالب بسحب الثقة منه، وقبول هذه العريضة شكلا ومضمونا من قبل هيئة الإنتخابات، حسبما أعلن عنه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، أمس الثلاثاء، في نقطة إعلامية سلط فيها الضوء على الجوانب القانونية والتنظيمية لعملية التصويت.



وقال بوعسكر إن عملية التصويت تعتبر "سابقة أولى من نوعها" في تونس، وهي تأتي تطبيقا لدستور سنة 2022 في فصله ال61 الذي ينص على أن "وكالة النّائب قابلة للسّحب وفق الشّروط التي يحدّدها القانون الانتخابي" وللمرسوم عدد 55 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والإستفتاء وإتمامه، بإقرار إمكانية سحب الوكالة الممنوحة للمنتخب من قبل ناخبيه.



وينص المرسوم عدد 55 في فصله 39 (جديد) على أنه "يمكن سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة، أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح"، في حين ينص الفصل 39 مكرّر على أن "تقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عٌشٌر النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة التي ترشّح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا. ويجب أن تكون الامضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام الهيئة".وينص الفصل 39 مكرر أيضا، على أن هيئة الإنتخابات "تتولى التثبّت من استيفاء العريضة للشّروط المستوجبة قانونا، وتضبط نموذج عريضة سحب الوكالة واجراءات تقديمها.. ولا يمكن الرّجوع في الإمضاءات بعد تقديمها إلى الإدارة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيّا". بينما ينص الفصل 39 ثالثا على أن "تتولّى الهيئة بعد التثبّت من توفّر الشّروط القانونيّة لعريضة سحب الوكالة إمّا إصدار قرار معلّل برفض العريضة أو إصدار قرار بقبولها.. وتتولّى إعلام النّائب المعنيّ بالأمر ومجلس نوّاب الشّعب ومن قام بإيداع العريضة بالقرار المتّخذ. كما تتولّى تعليقه بمقرّاتها ونشره بموقعها الالكتروني".ويمكن للنّائب المعنيّ بسحب الوكالة، وفقا للفصل 39 رابعا من المرسوم "أن يطعن في قرار الهيئة المتعلّق بقبول العريضة أمام الدّائرة الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة المختصّة ترابيّا... كما يُمكن لمن قدّموا عريضة سحب الثّقة أن يطعنوا في قرار الهيئة المتعلّق برفض العريضة أمام نفس الدّائرة المختصّة".وتحدد هيئة الانتخابات وفقا للفصل 39 خامسا "موعدا لتصويت النّاخبين على عريضة سحب الوكالة في الدائرة المعنيّة بمقتضى قرار يحدّد رزنامة عمليّة التّصويت. وتتمّ دعوة النّاخبين المسجّلين بالدّائرة الانتخابيّة المعنيّة بمقتضى أمر إلى التّصويت بالموافقة أو بالرّفض على سحب الوكالة من النّائب المعني" و"تضبط الهيئة بمقتضى قرار تنظيم عمليّة التّصويت على عريضة سحب الوكالة".وذكّر بوعسكر في اللقاء الإعلامي ليوم أمس، بأن هيئة الانتخابات تلقت عريضة سحب الوكالة ضد عضو المجلس المحلي بشربان عن عمادة القواسم الغربية "محمد بن براهيم فرحات" في تاريخ 29 ماي 2025 وقبلتها بتاريخ 11 جويلية الماضي لاستيفاء العريضة للشروط القانونية ومنها توفر إمضاءات عشر الناخبين المسجلين بالدائرة الإنتخابية على الأقل.وأضاف أن الهيئة اتخذت الإجراءات التنظيمية المطلوبة، ومنها تعليق لافتات تحسيسية وتحيين السجل الانتخابي وضبطه (3317 ناخبا بالمعتمدية المعنية بعملية الاقتراع) وتنظيم لقاءات تكوينية وتحديد موعد الحملة الدعائية بمشاركة طرفي العملية وهما الداعمين لسحب الوكالة والمعارضين لسحبها وعلى رأسهم النائب المعني بين 6 سبتمبر و26 سبتمبرالجاري، وتحديد مراكز التصويت بمدرستين بمعتمدية شربان وموعد التصويت يوم الأحد 28 سبتمبر من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.يذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نظم عشية أمس الثلاثاء، نقطة إعلامية خصصها للاعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش-حامة الجريد-تمغزة، والإعلان عن استعداد الهيئة لعملية لتصويت على سحب الوكالة ضد عضو المجلس المحلي بمعتمدية شربان بولاية المهدية.