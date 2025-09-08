هيئة اللانتخابات تعلن النتائج الأولية الرسمية للدور الثاني للتشريعية الجزئية بولاية توزر واستعداداتها لعملية التصويت على سحب الوكالة من منتخب محلي بالمهدية الأحد المقبل

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عشية اليوم الاثنين عن النتائج الأولية الرسمية للدورة الثانية للإنتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش - حامة الجريد - تمغزة بولاية توزر بفوز حمزة بن عثمان بالضياف بنسبة 79ر56 بالمائة من الأصوات و2724 صوتا من الأصوات المصرح بها متحصلا بذلك على المقعد المخصص للدائرة بمجلس نواب الشعب والشغر بسبب وفاة النائب المتخب السابق عن الدائرة.



وفاز المترشح حمزة بن عثمان بالضياف على منافسه في الانتخابات سفيان بن محمد لخضر الحاصل على 2126 اي نسبة 21ر43 بالمائة من الأصوات.



وأعلن رئيس الهئية العليا المستقلة للإنتخابات فاروق بوعسكر في نقطة إعلامية بمقر الهيئة الفرعية الإنتخابات بتونس أن الدورة الثانية من الإنتخابات الجزئية بدائرة دقاش - حامة الجريد - تمغزة جرت أمس الأحد "في ظروف طيبة" فاقت نسبة المشاركة فيها 18 بالمائة بتراجع طفيف عن نسبة المشاركة في الدورة الأولى لهذه الانتخابات الجزئية والتي نهازت 26 بالمائة.وبلغ عدد الناخبين المشاركين في الدورة الثانية 5006 ناخبا من بين 28731 مسجلين في الدائرة وبلغ عدد الأصوات المصرح بها لكلا الناخبين 4920 صوتا واعتبار 55 ورقة ملغاة و31 ورقة بيضاء.وجرت انتخابات الدورة الثانية بمشاركة 94 ملاحظا وممثلين للمجتمع المدني والصحافيين في 29 مكتب اقتراع.وقد اجتمع مجلس الهيئة العليا للإنتخابات بعد ظهر اليوم بمقرها المركزي وصادق على هذه النتائج.ومن ناحية أخرى تناولت النقطة الإعلامية آخر استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم عملية التصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي بمعتمدية شربان بولاية المهدية الاحد المقبل تكريسا لمبدأ قابلية وكالة النائب للسحب وفقا للفصل 61 من دستور 2022 والمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بالانتخابات وذلك على إثر ورود عريضة سحب وكالة من المواطنين بالمعتمدية الى الهيئة العليا للإنتخابات وقبولها من قبل الهيئة.وأوضح أن الهيئة قامت بتحيين السجل الإنتخابي وتكوين الأعوان المشرفين على عملية التصويت وفتح باب الاعتماد للملاحظين وإعداد مراكز ومكاتب الإقتراع وتنظيم حملة دعائية متعلقة بسحب الوكالة.وتم تثبيت سجل انتخابي نهائي به 3317 ناخب المعتمدية المعنية بعملية الاقتراع.وستجري عملية التصويت على سحب الوكالة من عدمها (نعم ام لا) يوم الأحد المقبل من الساعة الثامنة الى الساعة السادسة مساء بالمدرسة الابتدائية القواسم والمدرسة الابتدائية الرياض.وحضر النقطة الاعلامية الى جانب رئيس الهيئة أعضاء مجلسها محمود الواعر ونجلاء العبروقي ومحمد فريخة ومحمد التليلي المنصري وأمير غطاس وبلقاسم العياشي.