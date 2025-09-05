الملعب التونسي: فسخ عقد المهاجم ناصف العطوي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bb2f6723a270.95998503_iehojnfpkmqgl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الملعب التونسي اليوم الجمعة فسخ عقد اللاعب ناصف العطوي بالتراضي.

ويشغل ناصف العطوي صاحب الـ 26 عاما خطة مهاجم وسبق له اللعب، قبل أن ينضم للملعب التونسي في 12 جويلية 2024، للترجي الرياضي ومستقبل سليمان ونادي منزل بوزلفة والملعب القابسي والترجي الجرجيسي.